Emma Marrone diventa mamma per Muccino: prima foto col pancione sul set

editato in: da

Mora, vestita in stile retrò e con il pancione: è questa la nuova versione di Emma Marrone per Gabriele Muccino, il regista che ha voluto a tutti i costi la cantante nel suo ultimo progetto cinematografico.

Accantonati momentaneamente i progetti musicali, l’ex coach di Amici di Maria De Filippi ha deciso di lanciarsi in un’avventura del tutto nuova. Come annunciato agli inizi di giugno sul suo profilo Instagram, la cantante sarà infatti impegnata nelle riprese de I migliori anni, il nuovo film scritto e diretto da Muccino, in uscita nelle sale il prossimo 13 febbraio 2020. A fianco della Marrone, ci sarebbero anche Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti.

Un cast d’eccellenza, per un film che sembrerebbe ruotare attorno all’intreccio delle storie personali di una combriccola di amici, ripresi dagli anni Ottanta fino ad oggi. Ed infatti, nelle prime foto rubate dal set, Emma Marrone appare in una veste del tutto nuova ed insolita: capelli lunghi castani che le ricadono sulle spalle e un romantico abito azzurro sopra il ginocchio, che ben accompagna le forme morbide della neoattrice. Ebbene sì, perché la cantante interpreterà il ruolo di una donna incinta.

Un cambiamento piuttosto radicale, che la stessa Emma ha ammesso non essere stato così facile da accettare: “Quando Gabriele mi ha chiesto di fare un film con lui ero titubante, anche per il cambio di look da bionda a mora. Ci ho messo un anno a dire sì”. Eppure, complice anche l’insistenza di Muccino, la Marrone ha accettato di vestire dei panni del tutto nuovi, che sembrano anche calzarle a pennello. Bella e sorridente, la cantante è stata immortalata in uno scatto che ritrae alla perfezione il suo spirito materno: con la mano teneramente poggiata sul pancione e lo sguardo rivolto al bambino che nascerà, sembra davvero essere una felice donna in attesa.

Certo, fa strano non vedere Emma Marrone nel look strong a cui ci ha abituati, eppure questa versione materna sembra davvero perfetta per lei. E chissà, allora, se questa esperienza la convincerà davvero a lanciarsi nell’ennesima nuova avventura della sua vita.