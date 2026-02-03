A La Ruota della Fortuna Gerry Scotti e Samira Lui rispondono per le rime alle insinuazioni di Fabrizio Corona. E arriva un nuovo super campione

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna

Le gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona non sembrano aver minimamente scalfito il buonumore di Gerry Scotti e Samira Lui. A La Ruota della Fortuna i due hanno scelto la via dell’ironia, trasformando le chiacchiere sul loro presunto legame in un momento di leggerezza televisiva.

La Ruota della Fortuna, Gerry e Samira contro Corona

“Ho dormito male”, ha confessato Gerry Scotti con il suo consueto sorriso bonario all’apertura della puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda su Canale 5 martedì 3 febbraio. “Anch’io ho dormito malissimo”, ha replicato Samira Lui, fasciata in un sensuale minidress di paillettes.

Con la prontezza che lo contraddistingue, il conduttore Mediaset ha però subito precisato: “Ma dica che è successo da separati, ho dormito male per i fatti miei”. Un commento che ha scatenato le risate del pubblico e stoppato sul nascere ogni malizia. “Sennò ci scrivono delle robe”, ha rimarcato ancora Gerry mentre Samira, giocando con la stessa leggerezza, ha aggiunto: “Certo, specifichiamo!”.

Un chiaro riferimento alle malelingue sul rapporto tra i due portate a galla da Fabrizio Corona. Ma prontamente smentite dai diretti interessati, che hanno sempre parlato di un’intesa fatta di rispetto e di autentica complicità.

A Verissimo Samira Lui ha parlato con affetto del suo mentore televisivo: “Con Gerry c’è amicizia, stima, ridiamo, ci divertiamo. È la cosa più grande che uno possa ottenere: lavorare in un contesto dove si è felici è davvero raro”.

Tra sorrisi, battute e sostegno reciproco, la coppia formata da Gerry Scotti e Samira Lui ha cercato di dimostrare che la miglior risposta ai pettegolezzi resta sempre la stessa: un sorriso sincero davanti alle telecamere.

La Ruota della Fortuna, il nuovo campione è Lorenzo

La nuova puntata de La Ruota della Fortuna ha decretato un nuovo campione: Lorenzo, autista di Monte Grimano Terme, accompagnato in studio dalla sua dolce metà nonché madre dei suoi due bambini. Niente da fare per l’agente farmaceutico Domenico che, dopo una sola puntata, ha dovuto lasciare il game show.

Lorenzo ha facilmente spodestato Domenico: ogni manche è stata praticamente sua tanto da arrivare al gioco finale con un sostanzioso bottino da oltre 26mila euro. Un vero asso pigliatutto che ha sbaragliato la concorrenza.

E la Ruota delle Meraviglie ha regalato al giovane l’opportunità di aggiungere un ulteriore premio al suo malloppo. Tre frasi a tema “telegiornale” sono state al centro della sfida finale: Lorenzo, con una calma sorprendente, ha indovinato la prima e la terza, sfiorando il grande premio, ma un piccolo errore, una lettera sbagliato, gli ha fatto perdere l’opportunità di fare l’en-plein.

Su consiglio della fidanzata ha deciso di fermarsi con 20.000 euro, andando via di fatto con oltre 40mila euro. La gara si è conclusa tra sorrisi e applausi, con il pubblico in visibilio per il trionfo del nuovo campione.