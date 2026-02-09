La Ruota della Fortuna, Samira Lui in velluto è un sogno e cade nel tranello di Gerry Scotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Ad aprire la puntata del 9 febbraio de La Ruota della Fortuna è stata una Samira Lui stupenda, fasciata in un abito blu in velluto. La 27enne e Gerry Scotti sono ormai diventati una presenza fissa nelle case degli italiani, dominando l’access prime con un programma che è entrato nel cuore di milioni di telespettatori. Anche questa puntata è stata ricca di colpi di scena, fra battute, sketch divertenti, ma anche frasi da scoprire nel celebre gioco.

La Ruota della Fortuna, Teodora vince tutto

Fra i momenti più divertenti della puntata quello che in apertura ha visto protagonista Samira Lui. L’ex gieffina e protagonista de La Ruota della Fortuna è infatti caduta nel tranello di Gerry Scotti. Quando è entrata in studio, come di consueto, alla guida dell’auto messa in palio nel gioco, si è trovata a dover fare i conti con una nebbia particolarmente fitta. Colpa del conduttore che ha chiesto ai tecnici dello studio di aumentare il fumo al suo ingresso. Il piccolo scherzo di Gerry ha causato qualche difficoltà a Samira che, nel panico, ha finito per azionare le spazzole tergicristalli.

A dominare la puntata la campionessa Teodora. A soli 24 anni la concorrente non solo ha mostrato grande bravura e voglia di rischiare, ma anche tanta fortuna. Una fortuna che l’ha portata a vincere 103.500 euro, sbaragliando la concorrenza e arrivando alla Ruota delle Meraviglie con un maxi bottino.

La sua vittoria ha commosso tutti, da Samira Lui a Gerry Scotti, sino al fidanzato che è stato consolato persino dal conduttore. Al gioco finale purtroppo Teodora ha perso la possibilità di vincere la Fiat 500 messa in palio nella trasmissione e, forse a causa dell’emozione, non è riuscita a indovinare i tre quesiti. Nessuna busta si è illuminata di verde e solo alla fine Teodora ha scoperto di aver perso il premio da 200mila euro. Una delusione per la campionessa che però è stata ripagata dalla maxi vincita precedente.

Come partecipare alla Ruota della Fortuna

La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti è ormai diventata un vero e proprio cult. Il conduttore è riuscito a rendere attuale e interessante lo show di Mike Bongiorno. I numeri parlano chiaro: sono milioni i telespettatori che ogni giorno si sintonizzano su Canale 5 per seguire la trasmissione e provare a scoprire le soluzioni nel celebre tabellone.

Ma come partecipare alla Ruota della Fortuna su Canale 5? Per farlo è essenziale compilare un modulo dedicato ai casting online di Endemol Shine Italy. I requisiti da rispettare sono diversi: essere maggiorenni, avere un conto corrente postale o bancario, non essere dipendenti delle società che fanno parte del gruppo Mediaset, Endemol Shine Italy o Gruppo Banijay, ma anche non avere parenti stretti che siano impiegati in queste strutture.

Come candidarsi? Visita il sito di Endemol Shine Italy nella pagina ufficiale dedicata ai casting, poi compila il modulo online inserendo i dati richiesti. A questo punto dovrai caricare due fotografie recenti: una in primo piano e una a figura intera. I candidati che saranno selezionati verrano poi ricontattati direttamente dalla produzione per effettuare un colloquio conoscitivo e in seguito un provino.