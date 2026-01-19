Affari Tuoi, De Martino in onda dopo il lutto e Herbert non si trova

Una nuova puntata di Affari Tuoi è andata in onda in un clima difficile: Stefano De Martino ha perso il padre Enrico, morto a 61 anni

Lunedì 19 gennaio è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi. Il clima però non è stato lo stesso di sempre. Stefano De Martino è stato infatti colpito da un grave lutto: è morto il padre, Enrico. Si tratta dunque di un momento difficile per il conduttore, ma l’appuntamento più amato dell’access prime time di Rai 1 non è mancato. Il “gioco dei pacchi” è stato trasmesso lo stesso, poiché le puntate vengono registrate con alcuni giorni di anticipo rispetto alla messa in onda. La Rai non ha mancato di rivolgere al giovane volto del canale il proprio messaggio di cordoglio.

Affari Tuoi, De Martino in onda: il messaggio della Rai

Non poteva mancare un messaggio dalla Rai di vicinanza al conduttore per la morte di Enrico De Martino, padre di Stefano. Un rapporto intenso il loro, nel quale su molto si sono divisi e su molto altro, invece si sono trovati. “La Rai partecipa commossa al lutto di Stefano De Martino per la morte prematura del papà Enrico, ex ballerino professionista, che con il figlio condivideva la grande passione per la danza. L’azienda esprime cordoglio e vicinanza al conduttore e alla sua famiglia”. Questo il messaggio che è stato condiviso sul sito del canale prima della messa in onda del programma.

Nonostante il dolore che ha colpito Stefano De Martino nella giornata di lunedì 19 gennaio, Affari Tuoi non si è fermato, ed è andato in onda regolarmente. Qualcuno non ha potuto fare a meno di rimanere sorpreso dalla scelta. La verità però è che, come accennato, le puntate vengono registrate con diversi giorni di anticipo rispetto alla messa in onda. In particolare, questa era stata registrata il 14 gennaio, come indicato anche da una scritta in sovrimpressione nella messa in onda.

Proprio per questo uno dei punti di forza del programma è la sua continuità. Non una mancanza di rispetto verso il dolore del conduttore, ma un modo per mantenere in equilibrio la sua sfera pubblica e la sua vita privata. Forse, anche un modo per gli spettatori di rivolgere un pensiero di cordoglio al proprio beniamino.

Herbert Ballerina assente dal programma: “Non sappiamo dove sia”

Assente d’eccezione dalla puntata di Affari Tuoi di lunedì 19 gennaio è stato Herbert Ballerina. Il comico, pacchista fisso del programma e insostituibile spalla di De Martino, “non si trova”. Così ha scherzato Stefano De Martino indicando il suo posto vuoto tra i concorrenti del programma. Alla postazione un cartonato con una scritta: “Torno subito”. Una scelta che ha divertito il pubblico, ma dobbiamo ammettere che un pochino è mancata la sua “invenzione” della serata: un taglio nonsense sui giochi di parole a cui è spesso impossibile resistere.

“Non sappiamo dove sia”, ha scherzato Stefano De Martino scomodando anche la conduttrice di Chi l’Ha Visto?: “La Sciarelli si sta muovendo, l’ultima volta è stato visto in Stazione Termini”.

La partita di Tiago: il Dottore vince ancora

A giocare la sua partita contro la sorte è Tiago, da Vasto in provincia di Chieti, in Abruzzo. Le sue origini brasiliani hanno portato in studio una ventata di allegria e ha molto colpito il rapporto con la moglie Cristiana, con la quale ha due figlie. Una partita giocata fino in fondo, godendo del brivido dell’imprevedibile, ma che, alla fine, ha fatto prevalere l’amore per le piccole e la volontà di tornare a casa con qualcosa, senza rischiare di perdere tutto. Dopo una partita ricca di colpi di scena, Tiago e Cristiana hanno infatti accettato l’offerta di 33mila euro del Dottore, per poi scoprire che il loro pacco conteneva 100mila euro. Una scelta dettata dall’affetto e dal senso di famiglia, che non può che essere stata quella giusta, nonostante il risultato.