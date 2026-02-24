Ascolti tv del 23 febbraio, Giorgio Pasotti contro Vanessa Incontrada. De Martino cambio improvviso

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino sostituito: perché "Affari Tuoi" salta

In attesa che cominci Sanremo 2026, martedì 24 febbraio, lunedì in prima serata Rai 1 ha mandato in onda il film tv Il rosso volante, con protagonista Giorgio Pasotti nei panni di Eugenio Monti, sciatore e bobbista, doppio Oro olimpico a Grenoble nel 1968 e campione di fair play. Canale 5 ha risposto con il meglio di Zelig 30, in compagnia di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio.

Terminate le Olimpiadi invernali, Rai 2 ha proposto Dirty Dancing e su Rai 3 è andato in onda Lo stato delle cose, dopo le polemiche sulla chiusura del programma.

Italia 1 ha trasmesso il film Run all night – Una notte per sopravvivere e su Rete 4 a Quarta Repubblica si è parlato del referendum sulla giustizia e del caso Poggi. La7 ha trasmesso La Torre di Babele.

Nell’access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi è stato costretto a un cambio di orario a causa di Sanremo 2026 per lasciare spazio al PrimaFestival su Rai 1. Lo slittamento potrebbe danneggiarlo contro il suo nemico di share, Gerry Scotti che ha condotto nella consueta fascia oraria La Ruota della Fortuna.

Prima serata, ascolti tv del 23 febbraio: vince Zelig 30

Su Rai 1 Rosso volante incolla al piccolo schermo 2.393.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Zelig 30 – Svisti e Mai Visti conquista .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Dirty Dancing – Balli proibiti intrattiene 1184.000 spettatori pari al 6.6%.

Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere piace a 969.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.267.000 spettatori (8.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 691.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 985.000 spettatori e il 5.3%.

Access Prime Time, dati del 23 febbraio: Gerry Scotti al 24,9%

Su Rai1 Primafestival interessa 4.640.000 spettatori (22%) dalle 20:38 alle 20:56, mentre Affari Tuoi arriva a 4.853.000 spettatori (23.1%) dalle 21:01 alle 21:44. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.022.000 – 19.2%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.207.000 spettatori pari al 24.9% dalle 20:51 alle 21:56.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 635.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.082.000 spettatori (5.1%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.184.000 spettatori (5.7%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.538.000 spettatori (7.2%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.246.000 spettatori e il 6% nella prima parte e 1.087.000 spettatori e il 5.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.722.000 spettatori (8.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 23 febbraio

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ottiene 3.580.000 spettatori pari al 25.1%, mentre L’Eredità coinvolge 4.822.000 spettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 2.257.000 spettatori (16.8%), mentre Caduta Libera convince 2.849.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (520.000 – 4.2%), 9-1-1: Lone Star conquista 395.000 spettatori con il 2.5% e 9-1-1 511.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 591.000 spettatori (3.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 658.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.435.000 spettatori (13.8%). A seguire Blob segna 1.040.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.039.000 spettatori (6.1%), mentre La Promessa intrattiene 1.086.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 281.000 spettatori pari all’1.9%.