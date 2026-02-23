La Ruota della Fortuna, il siparietto di Gerry Scotti e Samira Lui lascia interdetti

Gerry Scotti conduce una nuova puntata de "La Ruota della Fortuna" e non mancano i botta e risposta con Samira Lui su un gioco del passato

Gerry Scotti torna con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna anche lunedì 23 febbraio, come sempre accompagnato dalla splendida Samira Lui pronta a svelare le caselle del tabellone e mettere in crisi i concorrenti. È una puntata che si muove sul filo della sfortuna ma in cui non mancano le battute e i siparietti tra il conduttore e i concorrenti. Questi ultimi come sempre pronti a sfidarsi di fronte a un pubblico caloroso – con una vera e propria “curva” arrivata dalla Val Camonica – e una serata che scorre tra risate e colpi di scena.

Samira Lui bellissima in total white

Samira Lui scende le scale de La Ruota della Fortuna e lo studio si illumina: la valletta conquista la scena fin dall’ingresso in studio. Per la puntata del 23 febbraio sceglie un abito corto in seta bianca, impreziosito da un volant leggero sullo scollo che accompagna i movimenti donando un effetto etereo che su di lei sta benissimo. L’insieme è raffinato ma fresco, perfettamente in linea con il tono della trasmissione. Sulle note di Bellissima di Annalisa, accenna qualche passo di danza e strappa il primo applauso della serata. Gerry Scotti non commenta e non prende in giro: che sia rimasto folgorato anche lui dalla sua bellezza?

Nel corso della puntata Samira interagisce con naturalezza con i tre concorrenti in gara, commenta, punzecchia e non mancano i botta e risposta ironici e divertenti con Gerry. Sul gatto di Pallas si prende gioco del conduttore che non conosce l’origine del nome di uno dei felini più buffi e particolari in circolazione. Quando sul finale, invece, si parla di viaggi e di MSC Crociere ammette con ironia: “Ne ho fatte due ma il buffet h24 è micidiale”. Ma tra lei e Scotti è un altro il momento che ha lasciato interdetto l’intero studio del programma di Canale 5 (e anche il pubblico a casa).

La Ruota della Fortuna e il siparietto su “guardie e ladri”

Durante una delle manche de La Ruota della Fortuna i concorrenti hanno come suggerimento solamente la parola “ladri”: loro devono indovinare la frase sul tabellone, ma Gerry Scotti e Samira Lui hanno ben altro in serbo per chi segue. Arriva il momento di un gioco tra i più famosi del passato, che ricorda momenti spensierati con gli amici: “guardie e ladri“. È qui che il conduttore fa una battuta che gela lo studio lasciando la sensazione di non aver capito bene. Con la sua aria sorniona e quel sorriso sbilenco Gerry commenta: “Eh sì, io ci ho giocato fino ai 30 anni suonati“, scoppiando subito dopo a ridere fra sé e sé e lasciando volutamente la frase sospesa per qualche secondo di troppo. Le risate arrivano ma sono deboli: si attende che qualcuno aggiunga qualcosa.

Samira Lui coglie la palla al balzo e replica con prontezza: “Questi sono giochi per tutte le età… sempre che siano giochi”. La risposta suona leggera, ma introduce – sembra – una sfumatura più ambigua. Lo studio ride, il pubblico applaude, ma non tutti sembrano pienamente convinti. Ci siamo persi qualcosa?

Stefano si conferma campione

La partita non è stata entusiasmante e diversi sono stati i colpi di sfortuna che hanno dato del filo da torcere a Stefano (il campione in carica), Anna, la concorrente dalla Brianza, e Maria dalla Campania. Alla fine l’ha spuntata Stefano che si conferma campione dimostrando che la determinazione paga anche dopo le cadute.

