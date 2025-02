Ascolti tv del 21 febbraio, Antonella Clerici sfida Anna Valle

Fonte: Ufficio stampa Mediaset Anna Valle Giorgio Marchesi in "Le onde del passato"

Serata televisiva al femminile quella di venerdì 21 febbraio con Antonella Clerici che ha condotto su Rai 1 The Voice Senior e Anna Valle che su Canale 5 è la protagonista della fiction Le onde del passato, insieme a Giorgio Marchesi.

Dopo Sanremo 2025, Antonella Clerici è tornata al timone della nuova edizione di The Voice Senior su Rai 1. Ha ritrovato anche la giuria di coach composta da Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa, reduci dal recente successo di The Voice Kids.

Canale 5 ha risposto con la seconda puntata della nuova serie, Le onde del passato, con Anna Valle, Giorgio Marchese e Irene Ferri. Nell’episodio andato in onda l’ispettore Bonnard indaga sui simboli di un braccialetto trovato in una foto e riesce a collegare Anna e Tamara allo yacht di Zan. L’enigmatico pittore Giovanni sembra custodire delle verità sul passato di Anna, ma un improvviso incidente gli impedisce di rivelare ciò che sa. Anna si confronta con Luca ma non riesce ad aprirsi completamente sul segreto che Tamara custodisce, poiché non si fida completamente di lui.

A Quarto Grado su Rete 4 Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero si sono occupati dei casi di Pierina Paganelli e di Liliana Resinovich. Su Rai 3 è andato in onda Farwest con le inchieste di Salvo Sottile.

Prima serata, ascolti tv del 21 febbraio

Su Rai1 – dalle 21:39 alle 0:14 – il debutto della quinta stagione di The Voice Senior ha interessato 3.708.000 spettatori pari al 24% di share. Su Canale5 la seconda puntata di Le Onde del Passato ha raccolto 2.412.000 spettatori con uno share del 14.8%. Su Rai2 il film Il mio nome è vendetta intrattiene 640.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Safe House: Nessuno è al sicuro incolla davanti al video 962.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 dopo una presentazione di 7 minuti (406.000 – 2%), Far West segna 509.000 spettatori e il 3.1%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.176.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 946.000 spettatori e il 6.9%. Su Tv8 Cucine da Incubo ottiene 402.000 spettatori con il 2.2%, nel primo episodio, e 295.000 spettatori con il 2.1% nel secondo episodio. Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.095.000 spettatori (6.1%)

Access Prime Time, dati del 21 febbraio

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.756.000 spettatori (24.4%), mentre Affari Tuoi raduna 5.987.000 spettatori (29.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.818.000 spettatori pari al 14.1%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 447.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.250.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.202.000 spettatori (6.0%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.459.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 857.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 820.000 spettatori e il 4.1% nella seconda parte. Su La7 8 ½ raccoglie 1.588.000 spettatori e il 7.9%. Su Tv8 Celebrity Chef ha interessato 412.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 718.000 spettatori con il 3.6%

Ascolti tv Preserale, dati del 21 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei Sette ha ottenuto un ascolto medio di 3.196.000 spettatori pari al 23.5%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.463.000 spettatori pari al 27.0%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.184.000 spettatori (17.3%), mentre Avanti un altro ha convinto 3.196.000 spettatori (20.3%). Su Rai2 l’incontro di calcio femminile Galles-Italia totalizza 334.000 spettatori con il 2.2% nel primo tempo. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 395.000 spettatori (2.7%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 560.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.257.000 spettatori (13.2%). A seguire Blob segna 936.000 spettatori (5.0%) e Via dei Matti n.0 sigla 874.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 La Promessa interessa 798.000 spettatori (4.4%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 320.000 spettatori pari al 2.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 345.000 spettatori (2.0%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 450.000 spettatori con il 2.6%.