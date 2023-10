Seo Copywriter & Web Content Editor che scrive da tutta la vita: storie, racconti, libri, articoli, con una passione per i trend del momento.

Carolina Marconi ha alle spalle anni difficili, di lotte, di mancanze. Dopo aver sconfitto il tumore, si è sottoposta ad alcuni controlli: la scoperta della macchia al fegato ha destato enorme preoccupazione. Ma, su Instagram, ha fatto sapere che l’esito degli esami è positivo: “La vita è bella”, ha scritto a corredo del post, ringraziando i fan che l’hanno sostenuta nelle ultime settimane e scusandosi per l’assenza.

Carolina Marconi, l’esito degli esami: il post su Instagram

Lacrime e urla di gioia per Carolina Marconi dopo l’esito degli esami. Un sospiro di sollievo che aspettava da settimane, soprattutto perché, dopo aver finito la chemio, l’incubo che la malattia potesse ritornare non è mai svanito del tutto. Dopo aver annunciato di essersi sottoposta a una TAC e di avere scoperto una macchia al fegato, le ultime settimane sono trascorse nell’angoscia. La showgirl ha fatto sapere, però, che tutto si è risolto per il meglio con un messaggio su Instagram.

“Scusatemi, non sono sparita, ma sono state tre settimane vissute nell’agonia più totale. Un’attesa difficilissima in cui l’ansia ha preso completamente il sopravvento. Ho cercato di distrarmi mantenendomi sempre positiva, ho fatto mille cose, anche perché non volevo pensare al peggio. Ero terrorizzata”. Uno sfogo sincero, un lungo commento che è il preludio del sospiro di sollievo che c’è stato subito dopo, quando il fidanzato – Alessandro Tulli – le ha comunicato l’esito.

“La macchiolina di 9 millimetri è un angioma benigno. Sono scoppiata a piangere, ho urlato a squarciagola dalla gioia. (…) Sto bene“. Naturalmente, la Marconi ha subito avvertito la sua famiglia, aggiornandoli sull’esito. Ha anche colto l’occasione per ringraziare i fan, che non l’hanno mai lasciata da sola. “Grazie ancora, vi voglio bene. Sono strafelice. La vita è bella“. L’ennesimo inno alla vita, che ha sempre ringraziato, nonostante tutti gli ostacoli e le difficoltà. Una guerriera che non si è mai arresa.

La rinascita di Carolina Marconi

L’abbiamo vista al GF Vip, l’abbiamo seguita su Instagram, l’abbiamo sostenuta nella sua lunga lotta al tumore al seno. La rinascita di Carolina Marconi è stata graduale: non ha mai perso la speranza e si è sempre mostrata con il sorriso, chiamandosi in modo affettuoso “pelatina”. Tuttavia, il desiderio di maternità non l’ha mai lasciata e, anzi, ne ha spesso parlato.

“Abbiamo aspettato undici anni per avere un figlio e poi alla fine mi sono ritrovata con questa situazione, cercare un figlio e trovare questa “sorpresa”. Io comunque sono convinta che l’avrò un figlio, non perdo la speranza. Ho fede”. Proprio un figlio è sempre stato il suo sogno più grande. Inoltre, è spesso intervenuta nel merito della legge sull’oblio oncologico.

“Dopo 10 anni puoi sentirti finalmente uguale a tutti, dopo 10 anni puoi finalmente tornare ad avere dei diritti. Dopo 10 anni questa legge ti dichiara finalmente guarita. Ma 10 anni sono tanti… Così ci levate gli anni più belli della vita, dove cerchi di costruirti una famiglia, una casa, adottare un bambino, cercarti un lavoro duraturo”. Ora, per la Marconi si è chiuso un altro capitolo – per fortuna breve – e può dedicarsi ai suoi progetti di vita.