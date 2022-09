“GF Vip 7”, Carolina Marconi, il tumore e la maternità: “Non perdo la speranza”

L’avventura al Grande Fratello Vip è iniziata da appena dieci giorni e intanto i vipponi stanno cominciando ad aprire il loro cuore e a raccontare ai loro compagni d’avventura episodi del loro passato. È quello che è successo a Carolina Marconi, che nel loft di Cinecittà ha trovato in Luca Salatino un confidente dall’animo sensibile.

GF Vip, Carolina Marconi e lo sfogo con Luca Salatino

Non è facile per Carolina Marconi parlare della dura battaglia contro il tumore. Oggi la showgirl è riuscita a sconfiggere il cancro al seno, sta vivendo un periodo di rinascita, ma porterà per sempre con sé le ferite psicologiche di un percorso doloroso e complicato. “Non si parla mai delle donne, di come stanno dopo le cure ormonali”, ha spiegato la Marconi a Salatino, “si pensa che dopo la chemio sia tutto ok, e invece ste donne vanno seguite, anche tornare alla vita di tutti i giorni non è facile”.

“Una fa finta di niente, si tiene tutto dentro”, ha continuato Carolina, senza riuscire a trattenere le lacrime. Al suo fianco però c’è Luca Salatino: l’ex volto di Uomini e Donne sta dimostrando di avere un cuore nobile, capace di accogliere il dolore degli altri. Così la showgirl si è abbandonata tra le sue braccia, trovando una persona con cui esternare tutte le complessità di un periodo difficile.

“Le donne sono chiamate a salvare i rapporti e non è facile – ha spiegato lei – e io sono fortunata perché ho accanto una persona intelligentissima che mi ama”. Si tratta di Alessandro Tulli, quel compagno che non ha mai smesso di tenerle la mano, anche nei momenti più duri.

Salatino l’ha ascoltata con grande sensibilità, soprattutto quando è arrivato il momento più delicato della conversazione, quello della mancata maternità.

Carolina Marconi, dopo il tumore il desiderio di maternità è immutato

Una cosa è certa: la battaglia contro il cancro non è riuscita a strappare dal cuore di Carolina Marconi il desiderio di maternità, lo stesso che, per un triste gioco del destino, le ha fatto scoprire la malattia. “Ho sempre apprezzato la famiglia, i valori, però rimandavo sempre il pensiero di avere un figlio perché aspettavo la stabilità“, ha raccontato la showgirl al compagno d’avventura.

Con la voce rotta dal pianto ha confessato: “Abbiamo aspettato undici anni per avere un figlio e poi alla fine mi sono ritrovata con questa situazione, cercare un figlio e trovare questa “sorpresa”. Io comunque sono convinta che l’avrò un figlio, non perdo la speranza. Ho fede“.

La Marconi non ha mai voluto rinunciare al suo desiderio più profondo, quello di diventare madre: “È sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni. Ho una voglia matta di maternità”, aveva rivelato qualche tempo fa al settimanale Chi.

E se c’è una lezione che ha imparato in questo ultimo anno costellato dalle difficoltà, ma anche da gioie incontenibili, è solo una: “Godiamoci il momento“.