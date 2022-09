Carolina Marconi, il “grido di gioia” su Instagram dopo i controlli per il tumore

Fonte: IPA Carolina Marconi, l'esito dei controlli

Il grido di gioia di Carolina Marconi su Instagram è incontenibile. La showgirl, che è presente nel cast del GF Vip 7, è stata molto poco attiva sui social negli ultimi giorni, per un motivo preciso: eseguire dei controlli per il tumore. Una volta tornata su Instagram, ha pubblicato un vero e proprio inno alla vita, uno dei tanti che le hanno dato forza negli ultimi anni nella lotta alla malattia.

Carolina Marconi parla del tumore su Instagram

“Ciao ragazzi, sono tornata, ero un po’ sparita perché erano giorni per me di ansia per i vari controlli: TAC, mammografia, ecc”. È iniziato così il lungo post dove ha raccontato di aver affrontato dei controlli. Il tumore contro cui ha lottato a lungo l’ha fatta rinascere, alla fine: Carolina Marconi ha vinto, e le è rimasto un sogno nel cassetto, quello di diventare mamma.

Sta cercando in ogni modo di lasciarsi alle spalle questa esperienza, accogliendo tutto ciò che ha imparato e le lezioni che ha ricevuto, di cui ha parlato spesso sui social. Naturalmente, i controlli sono essenziali per monitorare il suo stato di salute. “Quando sono entrata per rifare la TAC mi è venuta la tremarella, ero lì che aspettavo, il cuore mi batteva forte e le vampate acceleravano”, ha ammesso con estrema sincerità, dimostrando ancora una volta il suo coraggio.

L’esito dei controlli

Prima di fare il controllo, la Marconi ha cercato di calmarsi e ha pregato affinché andasse tutto per il meglio. “Ho chiesto a Dio che dovevo fare tante altre cose in questa vita meravigliosa“, tra cui realizzare il suo sogno, quello di essere mamma, a lungo ostacolato dalla burocrazia stessa. “Io non sono il mio tumore”, così aveva fatto luce sul suo problema, sugli ostacoli incontrati lungo il cammino verso la maternità.

Alla fine del post la showgirl ha condiviso l’esito dei controlli. “Ieri ho sentito l’oncologo e fortunatamente è tutto ok. La TAC perfetta così come la mammografia e le analisi. Ho fatto un grido di gioia talmente forte che mi hanno sentito fino al nono piano. Ora sono felice e volevo condividere questo mio momento, questa mia piccola grande felicità con tutti voi. Vi voglio bene, Carolina”.

Carolina Marconi al GF Vip 7

Dopo la sua storica partecipazione al Grande Fratello nel 2004, Carolina Marconi sta per tornare nella Casa più spiata d’Italia su forte desiderio di Alfonso Signorini, che l’ha voluta nel suo cast. Indubbiamente la presenza della showgirl è una delle più apprezzate e accolte positivamente: in questi anni in cui ha lottato contro il tumore è diventata un’ispirazione per tante persone.

Non ha mai perso il sorriso, né l’ironia. Non ha mai ceduto il passato alla malattia, ha lottato per aggrapparsi alla vita, quella stessa che desidera riempire con felicità e amore. Al suo fianco c’è Alessandro Tulli, che non l’ha mai abbandonata, neppure per un secondo. Sono otto gli anni d’amore che la coppia ha condiviso insieme. E adesso la Marconi è pronta per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Il tumore è lontano, e l’amore, invece, così vicino.