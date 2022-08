Carolina Marconi, l’incubo del tumore è lontano: si rimette in gioco e torna in tv

Fonte: IPA Carolina Marconi

L’incubo della malattia è ormai lontano e per Carolina Marconi è arrivato il momento di rimettersi in gioco: si è finalmente lasciata alle spalle tutto il dolore e la sofferenza legate al tumore, e adesso che è andata avanti è pronta per tornare in tv, dove tutto per lei è iniziato. Carolina infatti sarà tra i concorrenti della settima edizione GF Vip, che prenderà il via il prossimo 19 settembre.

Carolina Marconi, tutto pronto per il GF Vip 7

Per Carolina Marconi sta per iniziare una nuova avventura, una sorta di ritorno alle origini visto che già diciotto anni fa quella Casa l’aveva vista mettersi in gioco e diventare famosa. La showgirl tornerà infatti al Grande Fratello a distanza di tempo e certamente con una grande forza di volontà e tanta determinazione.

Tra i “vipponi” scelti da Alfonso Signorini c’è proprio lei: come al solito è bastato interpretare gli indizi seminati dagli account social della trasmissione per capire che la Marconi varcherà nuovamente la porta rossa del loft di Cinecittà. Le pagine del GF Vip l’hanno presentata con una frase significativa: “L’amore vissuto solo in ‘teoria’? Non fa per lei… E non vede l’ora di dimostrarlo“.

Nel breve filmato la sagoma di Carolina è facilmente riconoscibile sia per la carnagione dorata che per la maglia a fantasia che ha indosso, molto simile a quella mostrata in alcune storie condivise sul suo profilo Instagram. I fan più affezionati non hanno faticato a identificare la loro beniamina, che dopo aver vinto la sua battaglia contro il cancro al seno, sta vivendo un periodo di rinascita ed è pronta a lanciarsi in nuove ed entusiasmanti sfide.

Carolina Marconi, la battaglia contro il cancro

L’ultimo anno per Carolina Marconi è stato complesso e pieno di difficoltà, ma non per questo ha ceduto il passo alla rassegnazione o alla tristezza: la sua è stata una battaglia lunga, che ha sempre saputo affrontare con il sorriso, senza mai abbattersi.

La notizia del tumore al seno è arrivata come un fulmine a ciel sereno, quando stava eseguendo degli esami preliminari per la procedura di fecondazione assistita. Un percorso iniziato con il marito Alessandro Tulli, che le è sempre stato accanto in ogni momento. La showgirl ha dovuto sottoporsi a un ciclo di chemioterapia prima di definirsi guarita dal tumore, ha perso i capelli, ha visto il suo corpo cambiare, lottando sempre con le unghie e con i denti, trovando la forza di raccontare la sua battaglia sui social. “Alla Carolina di un anno fa direi di non avere paura, che tutto andrà bene. Certo, sono cambiata, o meglio, sono rimasta quella di prima ma con una consapevolezza diversa della vita. Mi godo il momento: la vita è adesso“, aveva raccontato.

Ovviamente non sono mancati i momenti di sconforto, ma la Marconi ha sempre cercato di mantenere il sorriso, anche quando tutto sembrava crollarle addosso. E oggi che l’incubo della malattia è solo un lontano ricordo è pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita, e a cimentarsi in una nuova sfida professionale, tornando in tv dopo qualche anno di assenza.