Carolina Marconi, il Covid dopo il tumore: “La vita ci mette a dura prova”

Carolina Marconi e la lotta al tumore: un’instancabile (e coraggiosa) guerriera

“La vita ci mette a dura prova”, scrive Carolina Marconi su Instagram. E chi meglio di lei può affermare con consapevolezza una simile frase. Non ha mai perso il sorriso la bella Carolina, nonostante il tumore e i difficili mesi a base di chemio, terapie, ricoveri e momenti di sconforto. Oggi finalmente è uscita da quell’incubo ma, purtroppo, a volte sembra che piova sul bagnato. La Marconi ha contratto il Covid e su Instagram ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute.

Carolina Marconi e il Covid, il messaggio su Instagram

Prima due scatti in bianco e nero che la ritraggono con la testa rasata e quel meraviglioso viso che da sempre ce la fa amare. Poi una foto un po’ più dura da digerire, in cui è visibilmente provata e regge sulla bocca una mascherina per l’ossigeno. Carolina Marconi ha voluto aggiornare i follower su Instagram a proposito delle sue condizioni di salute, come ha sempre fatto anche durante il difficile percorso contro il tumore.

L’ex gieffina ha ammesso di aver contratto il Covid e di essere a casa in quarantena da diversi giorni: “Ciao ragazzi, come state? Beh io sono ancora a casa… dopo tanti giorni anche io con il Covid, per fortuna il peggio sembra sia passato… ho avuto la febbre, male alle ossa ed un dolore costante in testa che non finiva mai… ma ormai tutto è risolto… sto benone… 💪🏽❤️ Il Covid non è una semplice influenza… sono stati giorni davvero brutti, per fortuna avevo le tre dosi di vaccino”.

La forza di reagire alle difficoltà, un esempio per tutti

Sembra che il peggio sia passato, dunque, ma di certo il racconto della bella Carolina colpisce dritto al cuore. Soprattutto al cuore di chi ha seguito nel corso degli scorsi mesi la sua vicenda umana e personale, una lotta strenua contro un tumore che ha rischiato di toglierle tutto, anche il sorriso.

La Marconi dimostra ogni volta di avere una forza incredibile ed è ancor più bello leggere nelle sue parole un senso di speranza da cui dovremmo sempre prendere esempio. Perché la vita è dura, per i motivi più disparati, e a volte non è semplice ripetere tra sé e sé che è giusto andare avanti e non smettere mai di lottare.

Carolina oggi ha anche scritto un libro che racconta la sua esperienza con il tumore, i mesi di chemio ma soprattutto ciò che le ha dato l’input per non perdere mai la speranza. “Colgo l’occasione per ringraziare tutti voi – ha scritto su Instagram – settimana scorsa eravamo al nono posto come libro più venduto di genere vario in Italia e soprattutto grazie per le vostre recensioni, tutte belle anche le critiche sono ben accette🤪… chiaramente non sono una scrittrice, ho voluto comunque raccontare con semplicità lo spirito di come ho cercato di affrontare la mia battaglia più difficile perché la vita è troppo bella e va difesa con forza e determinazione anche quando ci mette a dura prova“.

Carolina, l’amore per Alessandro e i progetti di vita

Passo dopo passo, Carolina Marconi ha raggiunto il suo obiettivo ed è riuscita a sconfiggere quel terribile mostro che ha messo a repentaglio la sua felicità. Adesso vuole mordere la vita, respirarla tutta fino in fondo e godersi l’amore per Alessandro Tulli, che è sempre stato al suo fianco anche (e soprattutto) nei momenti difficili.

Carolina sorride, anche di fronte alle difficoltà. Sa che ci vuole forza per non lasciarsi buttare giù ma è consapevole anche della grande forza dell’amore. Quello per Alessandro, per la famiglia. Lo stesso amore di cui adesso vuole riempire la sua vita, con il sogno di diventare mamma per la prima volta.