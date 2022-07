“Ho finito la chemio, sogno un figlio”. La rinascita di Carolina Marconi: le foto su Instagram

Fonte: IPA Carolina Marconi, dopo il tumore sogna un figlio

Carolina Marconi si è ritrovata a fronteggiare tante, troppe battaglie nell’ultimo periodo. La diagnosi di tumore al seno, la maternità mancata, il desiderio di poter accogliere un figlio. La sua rinascita è appena iniziata: ha finito la chemio, ha vinto. Ce l’ha fatta, e non intende cedere i suoi sogni più intimi: non ha intenzione di smettere di crederci. Al suo fianco c’è sempre il fidanzato Alessandro Tulli, che l’ha sostenuta nella battaglia contro la malattia e con cui spera di poter avere presto un figlio.

Carolina Marconi, la lotta al tumore al seno: ha finito la chemio

La rinascita di Carolina Marconi è segnata inevitabilmente da lotte, da difficoltà, da momenti anche piuttosto duri. Ma, nonostante tutto, non ha mai perso il sorriso, non lo ha mai voluto mettere da parte. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello, dopo mesi che l’hanno provata – ha avuto anche il Covid – si è concessa finalmente una vacanza, un po’ di riposo, soprattutto perché non vuole cedere.

A Formentera, isola delle Baleari dove è iniziata la sua storia d’amore con Alessandro Tulli, la Marconi non ha mai smesso di tenere la mano del suo compagno. Il percorso di chemioterapia non è stato facile: tra ostacoli e momenti di sconforto, la Marconi non ha mai arretrato di un passo e sui social ha trovato la forza di mostrare la malattia. Ma ora si dice rinata, pronta a iniziare un nuovo capitolo: riuscire ad avere una famiglia tutta sua.

Carolina Marconi, il sogno della maternità

Sulle pagine di Chi di Alfonso Signorini, Carolina ha raccontato di non aver messo da parte il suo sogno. “È sempre e senza dubbio il sogno più grande. A questo punto ho finito con le terapie, con le chemio, sto facendo soltanto la cura ormonale e quella dura cinque anni. Ho una voglia matta di maternità“.

Non poco tempo fa, aveva denunciato un episodio: “Non posso adottare un figlio perché ho avuto un tumore“. Viste le difficoltà, Carolina e Alessandro avevano deciso di adottare, ma purtroppo, nonostante la guarigione dal tumore, non è risultata idonea. “Una vera e propria discriminazione. Nonostante la malattia io non rinuncio alla speranza di diventare madre. Io diventerò mamma perché me lo merito. Sarò madre in ogni modo, perché anche se non riuscissi a rimanere incinta, deciderò di adottarlo”.

La rinascita: le foto su Instagram

Ed è sempre sul suo profilo Instagram che la Marconi non ha mai smesso di narrare la felicità, la ripresa, la rinascita. Mano nella mano con il suo Alessandro: uno al fianco dell’altro, sempre, in ogni momento. E ancora in acqua, nel loro posto nel mondo, dove tutto è iniziato.

Ed è leggera, con una sola spina nel cuore: riuscire a realizzare il suo sogno di maternità. A ogni costo. E come ci hanno insegnato fin da bambine: l’amore può ogni cosa. Proprio a questo si aggrappa, coltivandolo, in ogni momento della sua vita. Nonostante tutto e le enormi difficoltà che ha dovuto affrontare.