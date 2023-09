Carolina Marconi, torna l’incubo tumore: “Fatto la TAC, c’è qualcosa al fegato”

Fonte: Getty Images Carolina Marconi

Nuovi problemi di salute per Carolina Marconi. La showgirl italo-venezuelana, diventata popolare nel 2004 dopo la partecipazione al Grande Fratello, ha rivelato sui social network che gli ultimi controlli di routine non sono andati come sperava. Qualche tempo fa la 45enne ha dovuto fare i conti con un tumore al seno, che ha inevitabilmente segnato la sua vita privata e professionale. La Marconi, da vera guerriera, aveva vissuto con i follower la sua battaglia non nascondendo i momenti difficili della malattia e della chemioterapia: dalla perdita dei capelli ai segni dell’intervento. Ne aveva parlato a lungo sui social network ma pure a Verissimo e al Grande Fratello Vip: nel 2022 è infatti rientrata nella Casa più spiata d’Italia per raccontare la sua toccante storia.

Come sta oggi Carolina Marconi: nuovi problemi di salute

“I risultati sono usciti, mammografia-eco ok, ma nella TAC c’è qualcosa al fegato (non c’è mai pace) e quindi dovrò fare un’altra risonanza con il contrasto per vedere realmente di cosa si tratta”, ha scritto Carolina Marconi su Instagram, postando una foto in cui, rigorosamente ad occhi chiusi, abbraccia il compagno Alessandro Tulli. I due sono legati da oltre dieci anni e l’ex calciatore (ha militato principalmente in Serie B e in Serie C) non ha fatto mai mancare il proprio supporto alla sua dolce metà. È stato fondamentale in questi ultimi anni così intensi e complicati.

L’ultimo risultato della TAC ha creato grande disagio in Carolina Marconi, che ha preferito assentarsi dai social network per qualche giorno: “È stata una doccia fredda, ero spaventata, devo solo aspettare che mi chiamino per effettuare tutto. Quando mi ha telefonato il mio oncologo per dirmi che dovevo fare questo controllo, non vi dico le mie gambe come tremavano, sentivo nuovamente il cuore accelerare e in quel momento tutto quello che stavo facendo improvvisamente non aveva più senso, ho avuto un vero e proprio blackout”, ha raccontato.

Carolina Marconi sta cercando di distrarsi non trascurando le sue grandi passioni come la pittura, la cucina, il giardinaggio. “Inutile stare ferma nel letto a piangere”, ha fatto notare ai suoi fan prima di concludere con un messaggio di forza e speranza: “Condivido con voi tutto questo perché spero che faccia forza e faccia sentire meno soli chi si trova nelle mie stesse condizioni, quindi stringiamoci la mano e facciamoci forza. Grazie, vi voglio bene”.

Carolina Marconi dovrà ora aspettare quindici giorni prima di sottoporsi ai nuovi esami. Intanto ha ricevuto il supporto di tante persone comuni come quello di personaggi del mondo dello spettacolo. “Amore, stai tranquilla – ha risposto Guendalina Canessa – Si risolverà anche questa. Non perdere la tua forza e la tua positività”. Un messaggio di sostegno anche da parte di Ginevra Lamborghini: “Sei una guerriera, non permettere ai pensieri negativi di bloccarti, abbi fede, siamo tutti con te”.

Commenti di incoraggiamento pure da parte di: Carmen Russo, Milena Miconi, Juliana Moreira, Syria, Roberta Beta, Nikita Pelizon, Marina La Rosa, Patrizia Pellegrino, Justine Mattera, Claudia Lai (la moglie del calciatore Radja Nainggolan che, come Carolina Marconi, ha lottato a lungo con un tumore al seno).