Ascolti tv del 3 giugno, Michelle Hunziker vince contro Alberto Angela

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker

Guerra di ascolti tra Michelle Hunziker che ha presentato Io Canto Family su Canale 5 e Alberto Angela che è tornato su Rai 1 con uno Speciale Ulisse su Normandia, 80 anni dallo sbarco. Mentre su Rai 2 è andato in onda, Da vicino nessuno è normale condotto da Alessandro Cattelan e su Italia 1 il fim Run all night – Una notte per sopravvivere.

Dopo lo speciale su Pompei, Alberto Angela ha conquistato la prima serata di Rai 1 con una puntata di Ulisse, dedicata a Normandia, 80 anni dallo sbarco, in memoria dell’operazione militare, avvenuta il 6 giugno 1944, che ha impresso una svolta nella Seconda Guerra Mondiale.

In un lungo viaggio, corredato da filmati originali inediti, resi a colori grazie all’Intelligenza Artificiale, i telespettatori sono stati accompagnati dal sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita, tra i primi a sbarcare sulla spiaggia di Omaha. Charles Norman Shay faceva parte, in qualità di soccorritore militare, della Prima divisione americana, il celebre “Grande Uno Rosso”.

Il racconto prende il via in Inghilterra, nei luoghi in cui il D-Day è stato ideato e pianificato: a Londra, nel bunker segreto dove si riuniva il governo britannico guidato da Winston Churchill; poi nella HMS Belfast, un incrociatore leggero della Royal Navy britannica, che diede appoggio alle navi da sbarco alleate; quindi a Southwick House, vicino a Portsmouth, nel sud dell’Inghilterra, dove si trovava il quartier generale del comando alleato guidato dal generale Dwight Eisenhower. Al suo interno è ancora possibile vedere la grande mappa dell’invasione che è rimasta esattamente come appariva il giorno del D-Day.

Ancora una volta lo scontro in fatto di share tra Alberto Angela e Michelle Hunziker che su Canale 5 ha condotto un nuovo appuntamento di Io Canto Family è inevitabile. La scorsa puntata si sono affrontate nuovamente le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Benedetta Caretta e Cristina Scuccia, e il team Caretta ha visto l’eliminazione di una coppia di familiari.

A decidere chi prosegue la competizione sono state le votazioni della giuria composta da Al Bano, Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi. Il verdetto finale tiene conto anche delle preferenze del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101. Ma ci sono anche i voti del pubblico.

Prima serata, ascolti tv del 3 giugno: Michelle Hunziker batte Alberto Angela

Su Rai 1 Speciale Ulisse – Normandia, 80 anni dallo sbarco incolla al piccolo schermo 2.494.000 spettatori pari al 15.1%. Su Canale5 Io Canto Family diverte 2.666.000 spettatori con uno share del 18.6% (Highlights: 986.000 – 17%). Su Rai2 la terza e ultima puntata di Da Vicino Nessuno è Normale è la scelta di 709.000 spettatori pari al 4.4% (presentazione a 734.000 e il 3.6%). Su Italia1 Run All Night – Una notte per sopravvivere è visto da 1.205.000 spettatori con il 7%.

Su Rai3 Far West Speciale interessa 624.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 594.000 e il 3%, Next di 7 minuti: 590.000 – 3.5%). Su Rete4 Quarta Repubblica, con ospite Giorgia Meloni, totalizza un a.m. di 853.000 spettatori (6%). Su La7 Piazzapulita ottiene 908.000 spettatori e il 6.5%. Su Tv8 GialappaShow – Edizione Straordinaria diverte 528.000 spettatori con il 3.1% (presentazione: 484.000 – 2.4%; replica di seconda serata: 203.000 – 3.8%). Sul Nove Faking It – Bugie Criminali raccoglie 335 .000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 3 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.671.000 spettatori (19.7%) e Techetechetè conquista 3.081.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.718.000 spettatori pari al 18.4%. Su Rai2 TG2 Post segna 768.000 spettatori con il 3.8%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine intrattiene 1.583.000 spettatori con il 7.9%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.286.000 spettatori (6.7%) e Un Posto al Sole appassiona 1.644.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani è visto da 833.000 spettatori con il 4.2%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.776.000 spettatori (8.8%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 427.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più piace a 660.000 spettatori (3.3%).

Ascolti tv Preserale, dati del 3 giugno

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 23.9% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.387.000 spettatori pari al 24%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.407.000 spettatori (13.8%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.238.000 spettatori (16.7%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 477.000 spettatori (3.7%). SWAT ottiene 625.000 spettatori (3.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori con il 3.2% e C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 571.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.227.000 spettatori (14.9%). A seguire Blob segna 983.000 spettatori pari al 5.8% e Riserva Indiana raccoglie 896.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 607.000 spettatori (3.6%). Su La7 Padre Brown raduna 174.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 240.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 480.000 spettatori (3.1%).