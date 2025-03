Ascolti tv del 5 marzo, Rocco Schiavone o Lo Show dei Record con Gerry Scotti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Ufficio stampa Rai Marco Giallini in "Rocco Schiavone 6"

Marco Giallini ha tenuto banco nella serata televisiva di mercoledì 5 marzo con il terzo episodio di Rocco Schiavone 6 su Rai 2. Canale 5 ha risposto con Gerry Scotti e il suo Lo Show dei Record. Mentre su Rai 3 è tornato il consueto appuntamento con Chi l’ha visto?

Su Rai 2 nella puntata Le ossa parlano, Italo è in prigione e riceve la visita di Rocco Schiavone. Un incontro straziante dove il poliziotto dà prova del forte legame con il vicequestore nonostante tutto. Intanto, le indagini si concentrano sui resti del piccolo Mirko che ottiene finalmente giustizia, perché il suo assassino viene scoperto e catturato. Mentre Rocco incontra nuovamente Caterina Rispoli (leggi la nostra intervista a Claudia Vismara) che è tornata ad Aosta.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato dell’assassinio di Pierina Paganelli e del caso di Liliana Resinovich. Invece, su Rai 1 è andato in onda il film The Fabelmans.

Gerry Scotti è tornato in prima serata su Canale 5 con Lo Show dei Record. L’edizione di quest’anno prevede delle sfide outdoor, in Cina.

Su Rete 4 a Fuori dal Coro, Mario Giordano ha dato spazio all’aumento delle aggressioni in strada a scopo di rapina.

Prima serata, ascolti tv del 5 marzo: vince Gerry Scotti. Schiavone batte Rai1

Su Rai 1 The Fabelmans convince solo 1.359.000 spettatori pari all’8.5% di share. Su Canale5 il debutto della nuova edizione de Lo Show dei Record conquista 2.123.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Rocco Schiavone 6 piace a 1.746.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Geostorm ottiene 1.073.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Chi l’ha visto? segna 1.895.000 spettatori e l’11.7%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 787.000 spettatori (5.7%). Su La7 Una Giornata Particolare raggiunge 920.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 l’incontro di Champions League Paris Saint-Germain – Liverpool ottiene 1.307.000 spettatori con il 6.6%. Sul Nove Ex Amici Come Prima raduna 368.000 spettatori (2.1%).

Access Prime Time, dati del 5 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti conquista spettatori 4.638.000 spettatori (24.3%), mentre Affari Tuoi raduna 5.482.000 spettatori (25.7%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.049.000 spettatori pari al 14.3%. Su Rai2 TG2 Post totalizza 628.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.416.000 spettatori con il 6.8%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.248.000 spettatori (6.2%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.606.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 1.105.000 spettatori e il 5.5% nella prima parte e 934.000 spettatori e il 4.3% nella seconda parte. Su La7 Otto e mezzo raccoglie 1.736.000 spettatori e l’8.2%. Su Tv8 Champions League Live ha interessato 282.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 608.000 spettatori con il 2.9%.

Ascolti tv Preserale, dati del 5 marzo

Su Rai1 L’eredità, la sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.893.000 spettatori pari al 22.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.148.000 spettatori pari al 25.6%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.048.000 spettatori (17.2%), mentre Avanti un altro ha convinto 2.947.000 spettatori (19.5%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (453.000 – 3.8%), Io e Te di Notte segna 379.000 spettatori con il 2.7%.

Blue Bloods totalizza 483.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 322.000 spettatori (2.4%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 583.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.450.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 974.000 spettatori (5.3%) e Via dei Matti n.0 sigla 906.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 La Promessa appassiona 834.000 spettatori (4.6%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna 298.000 spettatori pari al 2.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 308.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 324.000 spettatori con l’1.9%.