Ascolti tv del 10 giugno, Michelle Hunziker sfida Bruno Vespa e vince

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Michelle Hunziker

La battaglia degli ascolti tv è aspra con Bruno Vespa che su Rai 1 ha condotto Porta a Porta – Speciale elezioni e Michelle Hunziker che è tornata su Canale 5 con Io Canto Family. Mentre su Rai 2 il protagonista è stato Filippo Tortu agli Europei di Atletica.

Bruno Vespa su Rai 1 ha tenuto banco con uno speciale di Porta a Porta sulle elezioni, mentre su Rai 3 è andata in onda una nuova puntata di Farwest dove Salvo Sottile si è occupato del caso del Mostro di Firenze, con degli audio inediti che riguardano una pista che porta al cosiddetto “rosso del Mugello” e un’intervista a una persona che ha raccolto le confidenze di Pietro Pacciani nei suoi ultimi anni di vita.

Su Canale 5 Michelle Hunziker ha condotto la semifinale di Io Canto Family. Nella scorsa puntata si sono affrontate ancora una volta le sei squadre capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, e il team Scuccia ha visto l’eliminazione di una coppia di familiari. Alla finale, in onda il 12 giugno, sono arrivate solo 8 coppie.

Nicola Porro, su Rete 4, si è occupato nella sua trasmissione Quarta Repubblica dei risvolti politici in Italia e le future maggioranze in Ue dopo le elezioni europee. Hanno partecipato al dibattito Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Paolo Mieli, Chiara Gribaudo, Ernesto Galli della Loggia e Vittorio Sgarbi.

Prima serata, ascolti tv del 10 giugno: Hunziker trionfa, flop Vespa

Su Rai 1 Porta a Porta raggiunge solo 886.000 spettatori pari al 5.87%. Su Canale5 Io Canto Family conquista il podio con 2.399.000 spettatori con uno share del 18.55% (Highlights: 802.000 – 18.14%). Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Atletica è la scelta di 2.448.000 spettatori pari al 13.34%. Su Italia1 Vanguard – Agenti Speciali piace a 901.000 spettatori con il 5.37%.

Su Rai3 FarWest segna 878.000 spettatori pari al 5.25% (presentazione a 862.000 e il 4.47%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 864.000 spettatori (6.48%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 894.000 spettatori e il 7.47%. Su Tv8 GialappaShow – Edizione Straordinaria diverte 377 000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Faking It – Bugie Criminali piace a 315.000 spettatori con l’1.8% (secondo episodio in replica: 191.000 – 2.2%).

Access Prime Time, dati del 10 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.327.000 spettatori (18.56%) e Techetechetè conquista 2.217.000 spettatori pari all’11.59% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.898.000 spettatori pari al 15.25%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine piace a 1.374.000 spettatori con il 7.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.230.000 spettatori (6.74%) e Un Posto al Sole appassiona 1.597.000 spettatori (8.31%). Su Rete4 Prima di Domani interessa a 729.000 spettatori con il 3.91%. Su La7 Otto e Mezzo è seguito da 1.823.000 spettatori (9.57%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 345.000 spettatori con l’1.8%.. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più ha raccolto 576.000 spettatori (3.1%).

Ascolti tv Preserale, dati del 10 giugno

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 1.903.000 spettatori pari al 18.08% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.935.000 spettatori pari al 21.58%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 1.498.000 spettatori (15.09%) mentre Caduta Libera ottiene 2.165.000 spettatori (16.97%). Su Rai2 l’incontro di calcio Under 21, per il torneo Maurice Revello, Italia-Panama raccoglie 339.000 spettatori (2.75%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 384.000 spettatori con il 3.41% e C.S.I. – Scena del Crimine appassiona 633.000 spettatori con il 4.03%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.548.000 spettatori (17.25%). A seguire Blob segna 986.000 spettatori pari al 5.93% e Viaggio in Italia raccoglie 896.000 spettatori pari al 5.12%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 651.000 spettatori (3.96%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 267.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 425.000 spettatori (2.9%).