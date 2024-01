La tensione è alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello. Gli scontri sono all’ordine del giorno e anche Alfonso Signorini non sembra in grado di gestire la situazione. Al tempo stesso, non pare avere ben chiare tutte le dinamiche (tante) che si stanno sviluppando.

Un punto fermo resta Beatrice Luzzi, che è in grado di litigare un po’ con chiunque. Si è ritrovata in settimana a faccia con Perla e lo stesso è accaduto in puntata. Una questione che ha portato a galla un tema importante, quello della presunta divisione della casa in due squadre contrapposte.

Beatrice contro Perla, voto 5

Una settimana di litigi e oltre. Beatrice e Perla portano la loro accesa faida anche in puntata. L’attrice esagera con l’uso di alcune parole e, di colpo, lo studio le è contro. Tutti, prima o poi, sono destinati a entrare nel mirino di Beatrice Luzzi. Il pubblico sembra ormai averne abbastanza.

Alfonso Signorini si è fatto la propria personalissima idea. Ormai è certo che la casa sia spaccata in due fazioni, con Beatrice e Perla a capeggiare l’una e l’altra. Luzzi nega, parlando di una sola squadra unita nel progettare mosse di vario genere. La discussione si riaccende, con Fiordaliso dalla parte dell’attrice, chiamata a scontrarsi con Maddaloni e Garibaldi per una frase su Perla.

Schieramenti in casa, voto 3

Come indicato da Alfonso Signorini, la casa del Grande Fratello risulta spaccata in due. Una situazione complessa, che vede Letizia al centro. Ha spiegato di non riuscire a staccare la spina al rapporto con la Luzzi. È però lei a prendere questa decisione, in puntata, dopo aver visto un filmato nel quale commenta il rapporto tra lei e Vittorio.

Il ragazzo non sarebbe libero di agire come preferisce, data la morsa di Beatrice: “A volte lo manda a sentire le nostre conversazioni”. Altro che un piede in due scarpe, questo rapporto è stato di colpo cancellato, con l’interprete che invoca la chiusura del programma, spiegando come ormai tutti abbiano perso lucidità.

Perla e Garibaldi, voto 2

Tanti gli scontri all’interno della casa, compreso quello tra Beatrice Luzzi e Greta. L’attrice pare gelosa di quest’ultima e continua a essere particolarmente vicina a Vittorio. Una matassa complessa di rapporti, che però non ha risoluzione se non in grida e sotterfugi.

A sorpresa, però, ad avvicinarsi sono stati Perla e Garibaldi. I due hanno dormito insieme e nel filmato che viene mostrato, lui si atteggia con Massimiliano Varrese. Fa il galletto e, senza un minimo di stile, confida al coinquilino: “Ho combinato quello che non ho fatto in cinque mesi”.

Perla è incredula e rapidamente smentisce le vanterie di Garibaldi. Ha infatti spiegato come abbiano dormito con due cuscini in mezzo. Le telecamere vanno rapidamente alla ricerca di Mirko. Questi però riesce ottimamente a mascherare il proprio fastidio. Lei è single e può fare ciò che vuole, spiega. Un incrocio che sembra un po’ tirato per i capelli, al fine di alimentare in qualche modo proprio la storia tra i due ex di Temptation Island.