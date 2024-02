Dal ritorno di Giuseppe Garibaldi in casa dopo il malore all'ennesimo confronto tra Perla e Mirko: ecco le pagelle del Grande Fratello, che dice addio a Fiordaliso

Non è facile resistere ai fragili equilibri della casa del Grande Fratello. A sorpresa, la puntata del reality del 5 febbraio lo ha ampiamente dimostrato. Alfonso Signorini ha infatti dovuti assistere a una auto eliminazione a sorpresa.

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi, voto 6

Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno in casa di Giuseppe Garibaldi, dopo lo spavento di venerdì. Svenuto e soccorso, ha spiegato d’essersi allenato fin troppo, in una giornata trascorsa quasi senza cubo. Accolto con entusiasmo in casa, con gli inquilini ignari del suo rientro.

Perla contro Beatrice, voto 1

Prosegue lo scontro tra Beatrice e Perla. Una situazione che ha stancato il pubblico, ma che continua senza sosta. Per la Luzzi non ci sarebbe serietà da parte della giovane in relazione alla storia con Mirko. Ciò perché in passato avrebbe preferito la realizzazione professionale alla storia d’amore.

Perla però si difende, spiegando come non ci sia nulla di male nel voler trovare il proprio spazio, al di fuori della coppia e dell’uomo che si ha accanto. In questo ennesimo scontro, il punto va assegnato a lei.

Perla incontra Mirko, voto 5

Perla è una delle assolute protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, poco ma sicuro. La giovane viene nuovamente chiamata da Alfonso Signorini, che ha una sorpresa per lei. Nuovo incontro con l’ex storico Mirko.

Il ragazzo è ormai una presenza fissa del reality, che sembra non accettare la sua uscita dal gioco. Settimana dopo settimana, trova spazio, in collegamento o in presenza. La scintilla è ormai scattata nuovamente e questo è sotto gli occhi di tutti.

Il pubblico fa il tifo per loro, che si avvicinano e sembrano a un passo dal darsi una seconda chance. Lei oggi è molto più possibilista in merito a un ritorno di fiamma vero e proprio. Dice però di non potersi permettere lo stesso errore due volte. Ci va cauta, ma vorrebbe abbandonarsi al sentimento.

Ecco le parole della ragazza: “Mi rendo conto che quella che doveva cambiare ero io. Sto capendo la persona che sono. Cerco di mettermi in gioco. Ho delle persone qui che mi stanno facendo capire davvero tanto”.

C’è posto per Mirko nella sua vita, dice basandosi sui sentimenti che prova. Ha però paura nell’affrontare il dopo. La ragazza vorrebbe che lui si sbilanciasse e le desse qualche garanzia. Manca ancora un po’ al grande ritorno. Questione di giorni, pare, con Cesare Buonamici che si augura il ripescaggio per l’ex gieffino.

Addio Fiordaliso, voto 8

Con grande dignità, Fiordaliso ammette di non poter più restare all’interno della casa del Grande Fratello. Ecco le parole di Alfonso Signorini: “Nonostante sia una colonna portante della casa, credo che per lei il viaggio sia finito. Sei stata zia, nonna e donna molto rock. Ti sei fatta conoscere tanto in questo programma”.

Lei ammette d’essersi lasciata andare, senza indossare maschere e mostrandosi per ciò che è davvero. L’esperimento del GF l’ha aiutata a ritrovarsi, ha spiegato. Un’esperienza differente da qualsiasi altra, che si porterà dentro per sempre: “Qui sono rinata. Sono ritornata me stessa, la pazza di sempre”.