Il Grande Fratello terminerò tra tre puntate. Il 25 marzo il reality show condotto da Alfonso Signorini chiuderà i battenti per questa stagione. La data rivelata a Myrta Merlino durante Pomeriggio 5 da Cesara Buonamici si è rivelata incorretta, dunque.

È stato lo stesso padrone di casa a svelare il tutto, confermando come gli inquilini festeggeranno la Pasqua a casa loro. Ora non resta che capire quale sarà l’organizzazione delle eliminazioni, dal momento che dovranno essere molte.

Perla e Alessio, voto: 5

Si torna a parlare di Perla e Alessio, anche se non ci sarebbe nulla da dire, ascoltando lei. La gieffina ha potuto sentire le parole di sua sorella, stanca di questa dinamica che ha visto coinvolto anche Sergio nel sottolineare l’interesse presunto per il ragazzo. Questi offre la sua versione, dopo aver sentito lei negare che si siano mai parlati di nascosto: “Perla è una bella ragazza ma non è il mio tipo”. Alessio tenta la chiusa definitiva. Crede inoltre lei abbia un po’ alimentato certe voci, involontariamente, con atteggiamenti come il fastidio evidenziato per il braccialetto ad Anita. Alla fine ammette come un amico gli avesse suggerito di provarci con Greta, in realtà, una volta nella casa.

La madre di Greta, voto: 6

Uno dei temi della serata del 14 marzo del Grande Fratello è stato il bacio tra Greta e Sergio. Se ne è parlato soprattutto per la reazione della madre di lei, totalmente contraria. Si è anche cimentata in diretta social per esprimere il suo pensiero, che ha portato fino in casa. Madre e figlia si incontrano e Greta difende le proprie scelte. Sua mamma Marcella è ben calata nel personaggio e inizia sfilando e accogliendo il nomignolo di “mamma cattiva”. Un momento iniziato con le premesse sbagliate ma terminato nel migliore dei modi. Lei ammette d’essere stata fin troppo protettiva, anche a causa di eventi legati al passato, quando Greta era molto piccola. La rabbia svanisce di colpo e le due si abbracciano, con la madre che le augura il meglio. Alla fine ha anche la chance di incontrare lui, che non cede alla tentazione delle polemiche dopo aver ascoltato le frasi della “suocera”.

Beatrice e Vittorio, voto: 4

Si torna a parlare di Beatrice e Vittorio, imbastendo una polemica basata su pochissimi elementi. Garibaldi è certo del fatto che mentre frequentava l’attrice, i due abbiano avuto un’amicizia intima. Viene tirata in ballo Greta, che pare aver detto che Vittorio provava un interesse. Lei non lo ricorda e chiede di trovare il filmato. Il caso prosegue con Beatrice che ha definito un’attrazione quella per Garibaldi e una grande amicizia, spirituale e mentale, con Vittorio. Il filmato di Greta viene ritrovato e alla fine è Beatrice a riassumere il pensiero del pubblico: “Non sto capendo nulla di quello che succede”. Il problema di fondo, per Alfonso Signorini, è che si sta negando qualcosa di evidente e di cui si è discusso in casa, spiega. Il rapporto intimo tra Beatrice e Vittorio sarebbe cosa palese e comprovata, spiega. L’attrice però ribadisce: “Fino a qui ci sono arrivata da sola, prendendomi decine e decine di nomination, non mettendomi d’accordo con nessuno”.