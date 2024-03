Una puntata intensa quella andata in onda lunedì 18 marzo: ultimo avvertimento per il nervoso Alessio e ben due eliminati

Una puntata davvero ricca di eventi, quella del Grande Fratello in onda il 18 marzo. La finale è ormai alle porte ed è necessario parlare di eliminazioni. In questo appuntamento, infatti, ce ne sono state ben due, di cui una a sorpresa. Molto è stato nelle mani del pubblico, com’è ovvio che sia, ma nella parte finale della puntata gli inquilini sono stati artefici del loro destino. Qualcosa che ha portato uno di loro, di fatto, a darsi un po’ la zappa sui piedi, considerando il risultato conclusivo.

Lo spazzolino di Alessio, voto: 1

Il numero di giorni di reclusione fa sentire il proprio peso, eppure sembra davvero assurdo che si raggiungano i toni di Alessio e Federico per uno spazzolino elettrico rimosso dalla carica. Il primo accusa e il secondo si difende, spiegando di subire lo stesso trattamento. I video di giornata mostrano Alessio attaccare con una certa veemenza, richiamata poi in puntata dal Grande Fratello e da Alfonso Signorini. Un ultimo avvertimento, con la produzione che non intende rivivere momenti simili alla scorsa edizione.

Giuseppe e Beatrice, voto: 6

È bello passare dalle liti ai sentimenti, certo, ma nel caso di Giuseppe e Beatrice ci si ritrova catapultati in una sorta di trama da fiction. I due si sono nuovamente avvicinati, lasciando da parte i rumori delle strategie e delle cattiverie generate dalle tensioni casalinghe. Da soli, si capiscono s connettono, pensando anche a cosa fare al di fuori della casa. Giuseppe è certo, spiegando come nulla gli vieti d’essere la persona al suo fianco nella vita reale: “Solo che mi sento molto più debole di lei per via dell’età”. La Luzzi non nega l’affetto o altro sentimento, spiegando come fuori dalla casa, dovesse lui cercarla, lei ci sarà.

Giuseppe e suo fratello, voto: 8

Momento dolce e toccante, quello che ripercorre la vita di Giuseppe Garibaldi, tra gioie e sofferenze. Di colpo corre in passerella, poi, per ritrovare suo fratello Antonio. Fanno tutti il tifo per lui a casa e sono fieri del suo percorso. Un bel momento in famiglia, completato anche dall’arrivo dei nipoti, che lo abbracciano.

La gelosia di Alessio, voto: 4

Non soltanto la rabbia da controllare per Alessio, ma anche la gelosia nei riguardi di Anita. A farla scatenare è stato un confronto tra la giovane e un ballerino presente in casa durante una festa qualche giorno fa. I due si devono ancora conoscere e lei spera che possa far pace con il suo modo di scherzare con gli altri, che è necessariamente provocatorio da quel punto di vista. Alla fine torna il sereno e scatta un filmato che li vede baciarsi in confessionale. Cosa accadrà dopo il programma? Signorini lo chiede e Alessio risponde: “Boh”.

Il terzo finalista, voto: 7

Alla fine del programma, tutto o quasi viene lasciato nelle mani degli inquilini. Ognuno ha potuto indicare un solo nome da spedire potenzialmente in finale. A sorpresa Sergio vota Massimiliano e non Greta, mentre lei vota proprio il suo frequentante. Lo sguardo è però rapidamente rivolto su Giuseppe, che Varrese vota perché “rappresenta l’umiltà e i valori di cui questo Paese ha bisogno”. Anche Paolo però colleziona voti, con Letizia e Alessio che scelgono lui. Lo stesso fa anche Federico, mentre Giuseppe vota sé, seguito da Beatrice e Rosy. I più votati sono Garibaldi e Paolo, che devono creare un televoto a tre, optando per un altro concorrente. Scelgono male, in termini di strategia, optando per Massimiliano, che batte entrambi grazie al pubblico e vola in finale. Dei due rimasti, è Paolo a dover lasciare la casa.