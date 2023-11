Un’uscita fuori programma al Grande Fratello. Ecco cosa preannuncia il duro sfogo di Beatrice Luzzi. L’attrice non crede di poter più gestire le dinamiche di questo gioco, dopo aver subito numerose angherie. Quella che inizialmente in tanti da casa guardavano in maniera torva, si è rivelata essere vittima del comportamento di alcuni concorrenti.

Ha bisogno di avere rapporti umani e relazionarsi con gli altri, ha spiegato. Tutto ciò che ha trovato, però, è falsità. In tanti le hanno voltato le spalle, in nome di un equilibrio interno e una chance di restare più a lungo all’interno del reality.

Beatrice Luzzi: lo sfogo con Massimiliano

Non è affatto un periodo facile per Beatrice Luzzi, che potrebbe dire addio al programma condotto da Alfonso Signorini. È crollata, parlando con Massimiliano Varrese, al quale si è avvicinato molto nelle ultime settimane.

L’allontanamento da Giuseppe Garibaldi ha portato quest’ultimo a dare il via a una serie di atteggiamenti deprecabili, ha spiegato. Ecco la sua versione dei fatti: “Va in giro a dire che manipolo Vittorio, come ho manipolato lui. Tutto ciò perché Vittorio, che era mio amico, si è inventato delle cose sul mio conto. Non posso più fidarmi di nessuno”.

Lacrime agli occhi, l’attrice ha scavato nel profondo, raccontandosi in maniera intima. Ha svelato d’avere un costante bisogno di rapporti umani ed emotività. È vero fuori e lo è ancor di più in casa, in uno stato di forzata reclusione.

“Vedo che qui tutto questo non è possibile. Come faccio ad andare avanti? Io sono una persona infantile dal punto di vista affettivo. Senza affetto non vivo. Essere tradita da chi mi fidavo, mi ha destabilizzata. Qui dentro non puoi affezionarti ed è molto triste”.

Giuseppe contro Beatrice

Ad appiccare l’incendio delle dicerie è stato Giuseppe Garibaldi, che sta mostrando un altro aspetto di sé. Non ritiene sincero il rapporto d’amicizia tra Beatrice e Vittorio Menozzi. Ha così detto la sua: “Le serve una figura che la assecondi nel gioco. Non ho mai detto queste cose, perché ci tenevo davvero”.

Come se non bastasse, Garibaldi, che sembra a caccia di un nuovo ruolo in casa, che possa dargli un senso, si è confrontato con lo stesso Vittorio. Forte la volontà di chiarire anche a lui il suo punto di vista: “Penso si sia voluta legare a te perché ha bisogno che tu l’assecondi nel gioco. Ti vuole condizionare. Non poteva nominare me in puntata, così ha chiesto a te di farlo”.

Vittorio è però rimasto sulle sue, spiegando di apprezzare il rapporto che stanno sviluppando. Tutto ciò è sfociato in un confronto privato tra Beatrice e Menozzi, e poi con Garibaldi. La situazione è particolarmente tesa in casa e l’ipotesi addio è concreta.

Beatrice pronta all’addio

A parlare della possibile uscita di Beatrice Luzzi dalla casa del Grande Fratello è stata Letizia Petris. Ha ascoltato le parole dell’attrice, sempre più scoraggiata: “Ci sta male per quello che è successo. Ha detto proprio che vuole andarsene via e che non può restare. Non ce la fa più. Si è legata a Vittorio e ora anche lui…”.

Il problema, dunque, non è soltanto Garibaldi. Le parole di Petris, infatti, evidenziano un atteggiamento scorretto anche da parte di Vittorio. Luzzi aveva infatti citato un certo “parlare alle spalle” da parte del modello. Il problema riguarda le nomination. Vittorio ha infatti spiegato a Giuseppe d’aver ricevuto indicazioni dalla Luzzi, per fare il suo nome.

Una vera e propria macchinazione, dunque, che l’attrice nega fortemente. Parlando con il suo ormai ex amico, ha spiegato con forza: “Non ti ho chiesto di nominare lui. Ti ho chiesto se l’avevi già nominato, che è diverso. Te l’ho detto dopo e non prima della nomination. Ora userà questa storia per dire che manipolo le votazioni e fare polemica”.

Scontro in puntata

Nel corso della puntata del Grande Fratello di lunedì 20 novembre, le cose non sono andate di certo meglio. Beatrice ha detto di vivere terrorizzata in questa fase, resasi conto che Giuseppe è in grado di tutto, a suo dire. Intanto Garibaldi è stato salvato dal pubblico, il che evidenzia un certo successo nelle strategie di gioco.

Al centro della discussione la volontà di Giuseppe di screditare l’attrice. Dinanzi a una storia finita, non si comprende la necessità di tentare di farle terra bruciata intorno. L’accusa cardine è la seguente: “Io ho chiesto a Vittorio, al termine della puntata, chi avesse votato. Sentendo un altro nome, gli ho chiesto come mai non Giuseppe, considerando il video visto e come spesso vediamo le cose alla stessa maniera. Cosa diversa dal chiedergli di votare Giuseppe, come lui racconta in giro”.

Lui nega d’aver mai avuto una strategia e un secondo fine nello stare con Beatrice. Intanto in studio Cesara Buonamici si chiede come mai il mite ragazzo sia divenuto così stratega e arrogante. Per la Luzzi, che ne è certa, mite non lo è mai stato. Un giocatore che l’ha usata per restare in gioco.

In conclusione, Beatrice andrà via? Al momento il pericolo uscita dalla porta rossa pare scongiurato. I due sono però sul piede di guerra e nulla esclude che in settimana ci siano nuovi sviluppi. All’esterno lei ha due figli che l’attendono, così come un ex marito che tiene a lei in maniera incredibile. Motivi più che bastevoli per decidere di fare un passo indietro e non sopportare più questi giochi di potere.