Viene da Tiktok la nuova tendenza social che ha conquistato molti vip. Si chiama Yearbook ed è un’applicazione che sfrutta le capacità dell’intelligenza artificiale. Il funzionamento è piuttosto semplice: chi decide di caricare i propri autoscatti sull’app di tendenza, riceverà delle foto modificate dal potente strumento tecnologico. Le nuove immagini danno agli utenti un perfetto style anni ’90 e le tipiche pose degli annuari dei licei statunitensi dell’epoca.

Un gioco nella moda del passato, che ha coinvolto anche diversi volti noti del mondo dello spettacolo italiano.

Simona Ventura e Caterina Balivo cedono a Yearbook: la loro bellezza anni ’90

Da giorni impazza sui social un trend che è stato apprezzato da molti utenti dei social network. Sia su Tiktok, che su Instagram, che su Facebook si possono vedere molti post e stories con degli scatti davvero particolari. Volti noti e non appaiono in posa per la foto dell’annuario scolastico, Yearbook, appunto. È questo il nome dell’applicazione del momento, che modifica le foto, riportandoci tutti indietro di qualche decennio. Sfondo blu e sguardo diretto in camera, gli utenti dell’app, si trasformano in veri studenti di un college americano. Ovviamente anche i vestiti, oltre le fattezze fisiche, vengono trasformate dall’intelligenza artificiale per adattarsi alla moda di quegli anni.

Tra le conduttrici televisive italiane che si sono volute mostrare in perfetto stile anni ’90 c’è Caterina Balivo che ha condiviso la serie di scatti creati dall’app, insieme a una sua foto originale dell’epoca: “Trova l’originale. Alla fine ho ceduto anche io”.

Anche Simona Ventura si è trasformata grazie alla fortunata applicazione: “Simo’s #yearbook. Ogni indizio è una prova!”. Grazie all’intelligenza artificiale la conduttrice televisiva ha mostrato tutta la sua bellezza anche con abiti anni ’90. Tra i diversi scatti, creati da Yearbook, Simona Ventura è anche una giocatrice di basket e, in seguito, la conduttrice indossa un outfit da perfetta cheerleader.

Anche l’ex velina Giorgia Palmas non ha rinunciato a postare la sua trasformazione in una perfetta cheerleader americana: “Yearbook anche per me!! (Mi sto sentendo male)”. Tra i diversi scatti si vede anche la versione tennista della conduttrice televisiva e anche quella punk.

Yearbook conquista anche gli influencer: tutti gli scatti anni ’90

Yearbook ha riscosso molto successo tra gli utenti dei social network. L’applicazione trasforma le foto che vengono caricare in perfetti scatti in stile anni ’90, grazie all’intelligenza artificiale. Il costo di quest’operazione varia in base alla velocità con cui si vuole ottenere il risultato. Per cominciare il processo bisogno caricare nell’app diversi selfies, meglio se con espressioni diverse.

Così hanno fatto anche diversi influencer italiani, a cominciare da Andrea Damante che si è trasformato in un perfetto studente americano con tanto di iconica fascia tra i capelli o maglioncino bon ton.

Anche Clizia Incorvaiaè diventata, grazie a Yearbook, una studentessa modello di un college americano con gli occhiali e la tipica divisa con la cravatta: “Per chi non ha mai superato gli anni 90”. La compagna di Paolo Ciavarro si è trasformata anche nella reginetta del ballo studentesco, come si nota dai diversi scatti postati dall’ex gieffina. Tra gli altri influencer che hanno ceduto al fascino di Yearbook anche Luca Vezil, Maria Sole Pollio e Virginia Stablum.