La 18esima puntata del Grande Fratello si è aperta all’insegna delle grandi emozioni. Per qualche minuto il pubblico è stato risparmiato dai soliti battibecchi tra inquilini, dalla sempiterna guerra contro Beatrice Luzzi e dagli sterili flirt in corso. Alfonso Signorini ha deciso di iniziare in modo un po’ diverso, regalando a Fiordaliso una sorpresa che mai si sarebbe potuta aspettare: un incontro speciale con i quattro fratelli.

Fiordaliso, il rapporto speciale con la sorella Cristina

“Qua dentro ci manca tutto, le cose quotidiane ti mancano moltissimo. È bello qua, io sono rinata, ma il caffè mattiniero con mia sorella…”, ha ribadito Fiordaliso in puntata. Come anticipato da Signorini, la cantante nei giorni scorsi aveva lamentato la mancanza di Cristina, la sorella appunto, con la quale da tanti anni condivide il rituale del caffè al mattino. Non un semplice appuntamento fisso, ma un modo per stare insieme e condividere giornalmente pensieri, impressioni, gioie e dolori.

La zia Fiorda, come la chiamano nella Casa, era certa che mai e poi mai la sorella sarebbe stata disposta ad andare in televisione, al punto da non lasciare neanche un suo contatto alla produzione del Grande Fratello che, dal canto suo, ha colto la palla al balzo, riuscendo in un’impresa quasi impossibile: portarla proprio lì, dentro il loft di Cinecittà, per dividere il tanto desiderato caffè a un tavolino.

Non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a Cristina: “Non ci credi eh che son qua e invece la tua sviolina è qua! – le ha detto -Ti vogliamo bene Mari, sei la nostra Fiorda. Siamo molto orgogliosi di te, ci fai felici e ti seguiamo tantissimo. (…) Manca anche a me la mattina quando ti mandavo un messaggino per prenderci il nostro caffè. (…) Stai bene, lo vedo, son felice. Siamo tutti contenti a casa. Ti seguiamo tutti, i tuoi figli soprattutto“. Un bel momento di amore puro (finalmente) dopo settimane di querelle inconsistenti.

Fiordaliso riabbraccia i fratelli, nel ricordo di Luciano

Sarebbe stato già bello così, con quell’abbraccio alla sorella Cristina, sedute al tavolino con la loro tazzina di caffè a disposizione. E invece no: Signorini ha organizzato per la zia Fiorda una sorpresa ancor più grande. Contro ogni aspettativa, Fiordaliso ha riabbracciato anche i tre fratelli Cesare, Andrea e Franco, che per lei hanno speso parole meravigliose.

“Sei veramente grande, hai portato anche me qua, sembra incredibile. Sono proprio orgoglioso di vederti, sei divertente, sei forte”, le ha detto Cesare. “Ti stai comportando molto bene – ha proseguito Andrea -, ma non mi manchi, sei sempre alla televisione! Sono molto orgoglioso di te, mi fai piangere“.

“Questa è una famiglia vera, una famiglia che si ama“, ha ribadito Fiordaliso tra le lacrime ma con il sorriso di chi, dopo mesi di isolamento al Grande Fratello, ha potuto rivedere alcune delle persone più importanti della sua vita. Un mix di emozioni nel ricordo di chi non c’è più. La cantante ha avuto un pensiero per Luciano, il fratello che ha perso a soli 40 anni a causa di un tumore al cervello. “L’abbiamo curato, fino a che ha iniziato a non camminare più, è diventato come mezzo pazzo, poi è diventato anche cieco, non ce la faceva più”, aveva raccontato in un’intervista a Storie Italiane.