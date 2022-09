“GF Vip”, il confronto tra Elenoire e Soraia: il meglio e il peggio della 3a puntata

La terza puntata del GF Vip 7 è stata ricca di colpi di scena: si è entrati davvero nel pieno del reality molto in fretta, forse più che nelle scorse edizioni. Il confronto tra Elenoire Ferruzzi e Soraia Ceruti, fidanzata di Luca Salatino, ha infiammato gli animi. Invece, le lacrime di Ginevra Lamborghini per il video di papà Tonino hanno emozionato. Intanto, il gioco prosegue con le nomination, che porteranno ai primi immuni di questa stagione.

Il confronto tra Soraia e Elenoire: “Hai offeso molte donne”

Siamo solo a una settimana dall’inizio della settima edizione del GF Vip, ma gli animi sono già incandescenti. Al centro della terza serata c’è stato ovviamente il caso Elenoire Feruzzi – Luca Salatino, che nei giorni scorsi sono stati al centro di un’accesa discussione, che ha scosso tutta la casa. Lei si dice attratta da lui, che, a suo dire, ricambierebbe ma sarebbe intenzionato a non dirlo pubblicamente.

Per quanto a tutti sia palese che le gentilezze e l’educazione dell’ex tronista di Uomini e Donne siano stati scambiati per altro, Elenoire continua per la sua strada, nonostante i rimproveri di Alfonso Signorini di aver ingigantito e frainteso molte cose. Inevitabile, dunque, è stato lo scontro con Soraia Ceruti, fidanzata di Luca che, dopo aver ribadito il suo amore immenso per il ragazzo, è passata all’attacco: “Sei una donna che ha affrontato tante cose. Sei una donna forte e hai una sensibilità tale da andare d’accordo con Luca. Ma ci sono rimasta male per come hai offeso me e tutte le donne“.

La Ferruzzi non è certo rimasta in silenzio: “Quello che dico fa parte del mio modo di essere. Io le donne non le ho mai offese in vita mia. Qui i sentimenti sono enfatizzati. La mia situazione, poi, è imparagonabile“. La ragazza però non ha ceduto, affermando ancora che le sue affermazioni contro di lei e l’invito a Luca di uscire dalla casa sono inaccettabili.

A fare da pacere è arrivato il conduttore che, prendendo le parti di Elenoire, ha detto che quando si è innamorati si fanno anche cose irrazionali. Sarà finita qua?

Gli altri momenti top e flop della 3a puntata del “GF Vip”

Il momento più commovente della puntata è stato certamente il video messaggio di Tonino Lamborghini per la figlia Ginevra, in occasione del suo trentesimo compleanno: “Il mio augurio è che nei prossimi tempi tu possa trovare un equilibrio con tua sorella“. Parole che colpiscono la ragazza, che nella sua permanenza nella casa sta riflettendo molto sul suo rapporto con Elettra Lamborghini.

Momenti di tenerezza anche per Antonino Spinalbanese, che ha parlato del suo amore per la figlia Luna Marì, per poi passare all’insolita coppia che potrebbe nascere nella casa: Pamela Prati e Marco Bellavia, che sembra agguerritissimo nel voler conquistare il cuore della showgirl.

Il momento più basso certamente riguarda il confronto tra Attilio Romita e l’ex vippone Giucas Casella, accusato dal giornalista di essersi comportato come un “viscido e bavoso” con le altre concorrenti: “Ho considerato le ragazze come nipotine” si è difeso il mago, che è subito voluto intervenire nel programma per controbattere alle offese.

Infine, il momento nomination, ha visto ben sei inquilini al televoto: Nikita, Antonella, Giaele, Marco, Daniele ed Edoardo. I più votati, però, non saranno a rischio eliminazione, bensì otterranno l’immunità nella prossima puntata.