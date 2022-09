Antonino Spinalbese, la confessione inaspettata sull’amore con Belen

Antonino Spinalbese ha appena messo piede nella Casa del Grande Fratello Vip e si preannuncia già un’esperienza scoppiettante. L’ex hair stylist potrebbe essere già uno dei grandi protagonisti di questa settima edizione: di certo ad attirare la curiosità del pubblico c’è il legame con Belen Rodriguez, la madre di sua figlia Luna Marì. E prima di varcare la porta rossa del loft di Cinecittà, ne ha parlato al settimanale Chi, in una lunga chiacchierata dove ha svelato dettagli interessanti.

Antonino Spinalbese, la confessione sull’amore con Belen

Prima di entrare nella Casa più spiata d’Italia, Antonino Spinalbese ha rilasciato un’intervista a Chi, dove ovviamente non poteva che parlare del suo rapporto con Belen Rodriguez. Se da un lato il loro amore oggi è svanito, dall’altro il loro legame non potrà mai essere spezzato del tutto, perché insieme hanno messo al mondo un anno e mezzo fa la piccola Luna Marì, il loro tesoro più grande.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ex hair stylist si è lasciato andare a delle confessioni proprio sulla bella showgirl argentina: “Spero che tra Belen e Stefano duri per sempre, è la cosa migliore per i nostri figli”, ha spiegato Antonino. Ed era impossibile non parlare della storia con la conduttrice: “Con Belen non è mai stato uno sbaglio, era il voler vivere quello che mi piaceva, lasciandomi andare”.

Concetti già espressi in alcune interviste precedenti, ai quali però ha aggiunto altre riflessioni, forse maturate dopo la loro rottura. “Ero preparato al fatto che potesse finire – ha ammesso Antonino – e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo”.

Una cosa è certa: ormai Belen fa parte del passato, ma nulla potrà mai impedire di amare l’unica – almeno per il momento – donna della sua vita, la piccola Luna Marì. “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”, aveva dichiarato non troppo tempo fa.

Antonino Spinalbese, l’avventura al GF Vip 7

È appena iniziata l’avventura di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip. Il suo nome era stato uno dei più chiacchierati – e uno dei primi a essere “spifferati” – e ovviamente il suo ingresso nel loft di Cinecittà ha subito attirato l’attenzione degli spettatori.

In attesa di varcare l’iconica porta rossa, Signorini ha voluto parlare un po’ con il neo gieffino. “Ho visto che non hai mai citato Belen, volutamente credo” – ha esordito il conduttore – “Ma io ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belen, un bacio! Credo che comunque anche lei farà il tifo per te”.

Spinalbese non si è certo lasciato intimidire dalle affermazioni del conduttore, rispondendo a tono: “Salutiamo mia figlia, più che altro!”. Signorini a quel punto ha preferito cambiare argomento e non insistere troppo sul tema, consapevole che ci saranno ancora tante puntate per affrontarlo. “Sicuramente Luna Marì ti mancherà, ma io so che sei voluto entrare nella Casa anche e soprattutto per lei”.