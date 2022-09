“GF Vip”, Elenoire attratta da Salatino. La fidanzata di lui replica su Instagram

La settima edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da poco, ma le prime incomprensioni e le prime discussioni non si sono fatte di certo attendere. Dopo la puntata andata in onda giovedì 22 settembre, Elenoire Ferruzzi ha accusato il colpo dopo aver dimostrato un interesse nei confronti di Luca Salatino che, però, si dichiara felicemente fidanzato. Soraia, ex tronista di Uomini&Donne e fidanzata di Luca, ha espresso immediatamente su Instagram il suo parere su quanto successo in diretta.

Elenoire e Salatino, discussione notturna: cos’è successo

Elenoire Ferruzzi si è già fatta conoscere abbastanza all’interno della casa del Grande Fratello Vip, e potremmo già dire che è ufficialmente una dei protagonisti più amati dell’edizione; nonostante il suo fare eccentrico sui social, nel programma sta sfoggiando tutte le sue doti e si sta facendo conoscere più come persona che come personaggio.

Amata e commentata durante le puntate in prima serata, ha però già attraversato quella fase che solitamente in molti attraversano dopo un bel po’ di giorni. Elenoire, subito dopo la seconda puntata del GF Vip condotta da Alfonso Signorini, ha ammesso di essere attratta da Luca Salatino, con il quale ha dal primo momento avuto un buon rapporto confidenziale e tenero. Quello che ha deluso la Ferruzzi, però, è il fatto di essersi sentita presa in giro da lui.

“Io ho già in testa il vestito da sposa”, aveva ironizzato durante una chiacchierata con altri inquilini, tra cui Sara Manfuso. Nella notte post puntata, però, le acque si sono un po’ smosse ed è salita la tensione tra Luca ed Elenoire.

“Ti voglio un bene dell’anima, però non devi fare così. Per me è stato un gioco, se tu l’hai interpretato in un’altra maniera mi dispiace”, ha spiegato l’ex tronista davanti a un atteggiamento di chiusura della Ferruzzi, che ha successivamente replicato: “Sono una persona che ha sentimenti. Per te era un gioco? Bene, ok”, ha spiegato, per poi allontanandosi in modo risentito.

Soraia, la fidanzata di Luca replica su Instagram

La fidanzata di Luca Salatino è subito intervenuta su Instagram, ma non contro Elenoire Ferruzzi (come si potrebbe pensare). Soraia, infatti, è andata contro Sara Manfuso, protagonista di una scena in cui Luca, post discussione con Elenoire, raccontava quanto accaduto con la concorrente.

Nonostante Sara si sia mostrata stupita dal racconto di Salatino, Soraia non ha dimenticato le frasi di incoraggiamento da parte della Manfuso nei confronti della Ferruzzo. “La grande amica di Elenoire: Sara. Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava?”, ha scritto su Instagram.

“Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo stanotte perché la falsità di alcune persone non ha limiti. Sto parlando di Sara. Non ce l’ho con il mio grande amore Luca ed era palese che giocava con Elenoire. Giudico il fatto (di Sara) di non essere stata un’amica sincera e poteva risparmiarsi alcuni discorsi che andavano a illuderla”, ha continuato poi nelle sue storie, spiegando nel dettaglio cosa volesse dire. Effettivamente, Sara Manfuso non è stata sincera al cento per cento, e Soraia non è stata l’unica ad averlo notato sul web.