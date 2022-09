Perché è famosa Sara Manfuso del “GF Vip 2022”

Fonte: IPA Sara Manfuso

Da lunedì 19 settembre ha preso il via la settima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini, affiancato dalle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Tra i 23 concorrenti di questo nuovo percorso all’interno della Casa di Cinecittà, quest’anno c’è anche Sara Manfuso. Ma chi è e perché è famosa.

Chi è Sara Manfuso

Sara Manfuso è ufficialmente una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che ha preso il via con la prima puntata andata in onda lunedì 19 settembre su Canale 5. Sicuramente non è tra i nomi più popolari della Casa, in cui sono entrati volti molto noti della televisione italiana come ad esempio Pamela Prati, ma in molti la conoscono già per via delle sue precedenti apparizioni in tv.

Nata a Cassino (in provincia di Frosinone) nel 1987, da ragazza inizia la sua carriera come modella per poi conseguire una laurea in Storia e Filosofia. Attualmente è una giornalista, scrive sul quotidiano Il Giornale, e lavora sull’emittente radiofonica Radio 2 con il programma intitolato I Lunatici, ma ha lavorato e lavora anche sul piccolo schermo come opinionista tv, soprattutto in relazione all’argomento dei diritti delle donne, che le sta molto a cuore anche per un episodio legato alla sua vita privata.

Sara Manfuso, la violenza e la lotta per i diritti

La storia di Sara Manfuso è molto importante, anche e soprattutto per un luogo come il Grande Fratello Vip in cui le tematiche di un certo spessore possono avere, se trattate in modo giusto e non con superficialità, grande eco.

Aveva 17 anni quando l’attuale giornalista è stata vittima di violenza da parte di un uomo che l’aspettava al suo rientro da scuola sotto casa; un episodio che Sara Manfuso ricorda nitidamente, soprattutto perché nessuno è arrivato a difenderla in quel tragico momento.

Appassionata di politica e spinta dalla sua storia, oltre che da altre tematiche sociali, ha deciso di fondare l’associazione Io così, di cui è presidentessa: “Con l’associazione vogliamo offrire servizi, promuovere campagne di sensibilizzazione dialogando con le Istituzioni. Con regolarità bisogna fare approfondimenti e prendere coscienza di alcuni problemi”, ha così rivelato in un’intervista rilasciata all’Agenzia Dire in passato.

Sicuramente all’interno del suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip avrà abbondantemente l’occasione per portare in diretta la sua voce su un argomento delicato e importante come la violenza, e saprà farlo nel migliore dei modi.

La vita privata di Sara Manfuso del “GF Vip”

Sulla sua vita privata al momento non si conosce molto, ma sicuramente la sua partecipazione al reality show porterà dietro di sé ulteriori informazioni. Tutto ciò che si conosce su Sara Manfuso, al momento, è che è sposata dal 2021 con Andrea Romano, deputato del Partito Democratico; il loro è stato un matrimonio celebrato segretamente, durante il lockdown: “Questo è stato il mio primo e, spero, ultimo matrimonio”, ha dichiarato la donna in un’intervista rilasciata ad Oggi.

La giornalista ha anche una figlia di nome Lucrezia, avuta da una precedente relazione che poi è giunta al capolinea, prima di conoscere l’attuale marito Romano e iniziare una nuova vita con lui.