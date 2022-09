“GF Vip”, la gaffe di Orietta Berti: il meglio e il peggio della 1ª puntata

Si ricomincia. Alfonso Signorini, più in forma che mai, ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip, la settima, che ha inaugurato con le nuove opinioniste. Orietta Berti e Sonia Bruganelli hanno così preso posto sulle loro poltrone con grande entusiasmo, con tutta la voglia di commentare le gesta dei (tanti) concorrenti che hanno varcato la porta rossa.

GF Vip, la prima gaffe di Orietta Berti

Era di certo la più attesa. Orietta Berti si è trasformata da cantante di grande successo a icona pop. Richiestissima in tutti i programmi televisivi, è spigliata e ironica. E senza filtri. Il suo ingresso in studio è stato acclamatissimo, con Alfonso Signorini che si è lanciato in una tenera interpretazione di Mille, hit che l’Usignolo di Cavriago ha cantato con Fedez e Achille Lauro, ma non è mancata la prima gaffe di quest’edizione.

“Mi divertirò molto in questi sette mesi”, ha rivelato con gioia Orietta Berti, senza considerare che – in questo modo – ha rivelato in anteprima la possibile durata del programma che si preannuncia come il più lungo della storia del reality. Un’anticipazione involontaria, certo, ma che ha letteralmente scatenato il pubblico al quale non sfugge davvero niente.

Sottotono, invece, il suo esordio come opinionista. Deve ancora entrare nel meccanismo, certo, ma i suoi interventi rimangono nell’ombra. Sonia Bruganelli è ancora troppo incisiva, più esperta di lei sicuramente, mentre per Orietta si tratta di un ruolo completamente nuovo che deve imparare a gestire puntata dopo puntata.

Il ritorno di Pamela Prati

Non era di certo indispensabile, ma il ritorno di Pamela Prati ha fatto presa sul pubblico. Ancora in prima linea l’affaire Mark Caltagirone, dal quale vorrebbe definitivamente affrancarsi, ma Alfonso Signorini è già partito alla carica. “Avremo modo di parlarne”, ha affermato di fronte al pubblico, ma l’intenzione è quella di percorrere proprio questa strada.

La showgirl di Ozieri si è presentata con un nuovo look (con frangetta) e con un abito oro, che ha scelto appositamente per l’esibizione amarcord che ha riservato al pubblico per il suo ingresso all’interno del loft di Cinecittà.

Il racconto di Ginevra Lamborghini

Bellissima e molto somigliante alla sorella, soprattutto nella sua splendida inflessione bolognese, Ginevra Lamborghini è entrata nella Casa del GF Vip portando se stessa prima del suo nome. Ha, certo, rivelato di non essere in buoni rapporti con Elettra e di non essere stata invitata al suo matrimonio con Afrojack. “Ci soffro”, ha rivelato prima di entrare, anticipando così che ci sarà modo di parlarne e di approfondire l’argomento.

Il suo ingresso non ha lasciato indifferente Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez (già nominata dal conduttore), che l’ha portata a fare un giro per la casa che da quest’anno ha cambiato volto. Più colorata e con un’area “disagiata” che è stata inserita come novità della struttura costruita per il reality.

L’onestà di Cristina Quaranta che fa bene a tutti

Mancava dalla tv da diverso tempo, dopo una carriera di tutto rispetto che l’ha portata fino al bancone di Striscia La Notizia. Cristina Quaranta ha così deciso di darsi una nuova possibilità, partecipando alla settima edizione del GF Vip. Ha rivelato inoltre di aver cambiato vita, di aver costruito la famiglia dei suoi sogni e di fare la cameriera, con grande orgoglio.

Un moto di onestà inatteso, che di certo non ci si aspettava (da altri), e che introduce il suo personaggio come uno dei più interessanti di questa nuova edizione del reality. “Sono troppo vecchia per lui”, ha affermato con tenerezza all’ingresso di Antonino Spinalbese. Cristina Quaranta ha dimostrato che, invece, l’età è solo un numero. E lei è ancora meravigliosa.