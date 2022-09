“GF Vip 7”, la Casa si trasforma. Le novità e le difficoltà con la “zona disagiata”

La Casa del GF Vip 7 si è trasformata. Tutto è pronto, i motori si stanno scaldando e il comunicato del reality show, condotto da Alfonso Signorini, ha condiviso in anteprima alcuni dettagli importanti. Il cast del reality non è rimasto “segretissimo” fino alla fine, come avrebbe voluto il conduttore, ma sulle novità in Casa, invece, è stato mantenuto il massimo riserbo, almeno fino a poco dal primo appuntamento.

GF Vip 7, come è cambiata la Casa del reality show

La Casa del Grande Fratello si è rinnovata negli anni, e non è la medesima che abbiamo avuto la possibilità di osservare nella primissima edizione, quando ancora non esisteva nemmeno la versione Vip. Alcune novità, tuttavia, sono davvero interessanti, e in particolare incuriosisce la famosa “zona disagiata”, che dovrebbe mettere in difficoltà i concorrenti.

La Porta Rossa del GF Vip 7 si apre ufficialmente il 19 settembre 2022. Lo slittamento non è mai stato previsto, come ipotizzato inizialmente, nemmeno in vista delle elezioni. Il cast del GF Vip 7, che è stato anticipato da Davide Maggio, vanta numerosi concorrenti di diverse fasce d’età: caratteristica vincente per attrarre un pubblico di ampio respiro. Tuttavia, le novità non mancano, come è nello stile di Alfonso Signorini.

“I concorrenti si muoveranno in un open space di 1400 mq colorato e luminoso, l’atmosfera sarà Color Zone perché si sviluppa con dominanze di colore che sottolineano gli spazi di destinazione d’uso”, ha sottolineato il comunicato del reality show. Non mancano poi aree tematiche: sceniche, tecniche e soprattutto segrete, che già incuriosiscono il pubblico, e anche noi.

Cos’è la zona disagiata del GF Vip 7

Qualcosa è rimasto invariato, come la zona sauna. Invece, per le zone esterne, è stato previsto un giardino con copertura scenografica, oltre all’immancabile piscina coperta. Invariato anche il centro della Casa, dove si è sempre trovato il fulcro di tutto, ovvero il Confessionale.

Nel comunicato, tuttavia, si menziona anche un’altra stanza molto particolare. “Non mancheranno stanze segrete, stanze scomode, tematiche e tecnologiche che verranno svelate nel corso del gioco”. Infine, il GF Vip annuncia una “disagiatissima zona trasformabile che metterà in difficoltà i concorrenti“.

Non sappiamo cosa ci sarà esattamente in questa zona trasformabile, ma abbiamo ragione di pensare che ne vedremo delle belle. Signorini tiene enormemente alle novità e alle sorprese. Per questa edizione, è riuscito persino a convincere Mediaset a fare entrare nella Casa il primo sieropositivo, contravvenendo alle regole di tutti i reality show: il concorrente Giovanni Ciacci.

Quando inizia il GF Vip 7

Riflettori puntati sul GF Vip 7: c’è tanta attesa, e per molti motivi. Indubbiamente Alfonso Signorini si riserverà delle sorprese che non sono state ancora comunicate. Il 19 settembre 2022 la Porta Rossa si apre ufficialmente, e il cast è ricco e variegato, come è nello stile Signorini. Dalla zona disagiata ci aspettiamo moltissimo, sperando che coinvolgerà i concorrenti e che li metterà alla prova. È presto, invece, per suggerire un eventuale superfavorito alla vittoria: ci sono tanti nomi che possono conquistare il pubblico. E tra tutti spicca sicuramente Carolina Marconi, che sta tornando a varcare la Porta Rossa dopo tanti anni.