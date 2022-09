“GF Vip”, la diffida a Ginevra Lamborghini: il meglio e il peggio della 2a puntata

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 è andata in onda il 22 settembre e, come di consueto, Alfonso Signorini ha aggiunto un pizzico di pepe alle vicende e alle storie, per offrire al pubblico uno spettacolo in grado di catturare la curiosità di tutti. Dall’affaire Pamela Prati fino alla scelta di Elettra Lamborghini di diffidare la sorella Ginevra e il reality show stesso, ripercorriamo il meglio e il peggio della seconda puntata.

GF Vip 7: Ginevra Lamborghini diffidata dalla sorella Elettra

Ginevra Lamborghini è una delle concorrenti di punta del GF Vip 7. Già in procinto di entrare nella Casa più spiata d’Italia nel 2020, alla fine è riuscita ad essere presente nel cast del 2022. Nella messa in onda della seconda puntata abbiamo visto una scena molto difficile, che forse in parte ci aspettavamo e che non è del tutto inaspettata.

Sorella di Elettra Lamborghini, non è mai stato un mistero il difficile rapporto tra le due. Dal mancato invito al matrimonio con Afrojack, siamo giunti alla diffida: “Elettra ci ha fatto arrivare una diffida”. Con queste parole Alfonso Signorini l’ha informata dell’accaduto. Il motivo? Non vuole che si parli di lei. “Io non ho rancore“, ha commentato Ginevra. Una vicenda difficile, a cui tuttavia Ginevra non ha reagito in modo negativo. “La mia porta rimane sempre aperta. Sempre. Le chiedo scusa”. Ha voluto mantenere una linea pacata, evitando qualsiasi scenata. Riusciranno a chiarirsi, prima o poi? Difficile prevederlo.

L’ingresso di Carolina Marconi al GF Vip 7

L’ingresso di Carolina Marconi al GF Vip 7 è stato enormemente atteso, e per molti motivi. Dopo 18 anni, la showgirl è tornata nella Casa più spiata d’Italia. Concorrente del Grande Fratello 4, è una delle super favorite per la vittoria. Non potrebbe essere altrimenti: dopo la lotta al tumore, è il momento di brillare.

“Per te è una rinascita. Vai dentro la Casa e rinasci un’altra volta”. Le parole di Alfonso Signorini, molto commoventi, hanno spinto la Marconi ad aprire la porta rossa con il sorriso. Uno dei più belli di questa edizione, finora. E siamo certe che ce ne regalerà tanti altri, così come attimi emozionanti.

Chi sono primi nominati del GF Vip 7

La puntata del 22 settembre del GF Vip 7 si è conclusa con i primi nominati: Alberto De Pisis e Antonella Fiordelisi. Dopo appena quattro giorni dalla partenza del reality show, infatti, sono iniziati i “momenti clou”. Ed è stato in effetti interessante osservare la modalità delle nomination. Le donne non si sono “nascoste”, e si sono votate a vicenda. Gli uomini, invece, lo hanno fatto nel Confessionale, mantenendo così il segreto.

C’è anche di più: non è una nomination eliminatoria, ma pare che comunque avrà un “peso” sul destino di alcuni dei concorrenti nella Casa. Questa edizione è partita con un cast a dir poco misto, e abbiamo già assistito al primo scontro e alla prima diffida. L’idea di Signorini, tuttavia, è chiara: nel corso della seconda puntata ha menzionato l’affaire Mark Caltagirone, e Pamela Prati ha affermato che affronterà il discorso, quando arriverà il momento. Il conduttore ha sempre saputo su cosa puntare: lo show è appena iniziato.