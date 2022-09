“GF Vip 7”, Giovanni Ciacci punta subito Pamela Prati. Ed è già scontro

Giovanni Ciacci ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip 7, e ha ritrovato l’amica/nemica Pamela Prati, che lo ha accolto gelidamente. I due si erano scontrati già nel 2019 quando il costumista era stato uno dei più accaniti accusatori della showgirl nella vicenda di Mark Caltagirone. Ciacci si è detto pronto a cambiare idea su Pamela, che invece sembra non essere interessata a riallacciare un rapporto con lui.

Giovanni Ciacci: “Non credo alle parole di Pamela Prati”

Giovanni Ciacci non è certo entrato in punta di piedi nella casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo aver espresso la sua contentezza, anche per poter raccontare finalmente la sua storia di sieropositivo, si è subito scagliato contro la sua nemica amatissima: Pamela Prati.

“Ho provato a chiamarla tante volte per cercare di parlarci e lei non mi ha mai risposto” ha spiegato Giovanni, un tempo amico della showgirl. “Io penso che, se lei è stata veramente truffata o raggirata e ci darà le prove in questo percorso, io starò con lei” ha continuato, facendo riferimento al caso Mark Caltagirone.

“Però io tuttora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che lei ha raccontato!”. Parole nette: Ciacci non crede all’innocenza della Pamela nazionale nella vicenda del suo finto matrimonio, ma è pronto a ricredersi nella casa del GF Vip 7, dove i due dovranno convivere nelle prossime settimane.

Lei le ha riservato un’accoglienza molto fredda nella casa, e, nonostante Sonia Bruganelli le abbia fatto notare di non essere stata molto cordiale, la Prati ha continuato a restare di spalle, non rivolgendo la parola all’ex amico. Si prospetta una convivenza difficile?

Alfonso Signorini, intanto, si è fatto promettere dalla showgirl di raccontare la sua verità solo quando sarà pronta, con i suoi tempi. Pamela dirà davvero tutta la verità? O come sempre sarà sibillina, parlando di una causa ancora in corso che le impedisce di dare la sua versione dei fatti?

Perché Giovanni Ciacci e Pamela Prati hanno litigato

Era il 2019, in tv, sui giornali e in tv non si parlava d’altro: le nozze di Pamela Prati con il misterioso Mark Caltagirone. La notizia, inizialmente rilegata alle cronache rosa, è diventata in poco tempo di portata nazionale, con i primi dubbi, e le prime crepe nel racconto della soubrette. Nessuno aveva mai visto Mark, tantomeno i suoi presunti figli: Rebecca e Sebastian.

Tutti i programmi hanno iniziato a indagare, e negli studi di Live non è la D’Urso, vari ospiti hanno iniziato a parlare di una truffa: tra questi spiccava Giovanni Ciacci, uno dei più grandi accusatori di Pamela, insieme a Georgette Polizzi.

L’opinionista aveva usato parole molto dure fin dal primo momento, accusando la Prati di aver preso in giro tutti, comprese Barbara D’Urso e Silvia Toffanin, che l’avevano ospitata nei loro programmi per parlare del suo fidanzato.

“Io non le ho mai creduto, secondo me lei sapeva benissimo che stava prendendo in giro tutti” ha detto più volte Ciacci. “Se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento, sono con lei, perché sto sempre dalle parte delle donne”.

Questa avventura li riavvicinerà? La porta di Pamela sembra chiusa, non ci resta che seguire le prossime puntate.