“GF Vip 7”, il messaggio di Oriana che fa tremare Antonino Spinalbese

La settima edizione del GF Vip è destinata a entrare nella storia. Il reality show condotto da Alfonso Signorini non è iniziato con il favore delle stelle, tutt’altro. Perché si sono verificati degli episodi che hanno aumentato lo share, sì, ma hanno anche acceso le luci dei riflettori sulla gestione di determinati avvenimenti, come il Caso Marco Bellavia. Adesso, però, ci sarebbe un vero e proprio colpo di scena: Oriana Marzoli ha rivelato di avere un ritardo dopo la passione con Antonino Spinalbese.

GF Vip 7, Oriana Marzoli è incinta di Antonino Spinalbese? Il messaggio

Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e papà di Luna Marì, è stato un po’ definito il latin lover di questa edizione. Dopo la sua vicinanza a Ginevra Lamborghini, la cui magia si è rotta quando è stata squalificata dal gioco, si è “legato” in parte a Oriana Marzoli. Tra alti e bassi, i sentimentalismi hanno conquistato gli spettatori, e sappiamo bene che le love story nei reality show sono un po’ un grande classico. Non mancano mai.

In questo caso, però, ci si sarebbe un po’ spinti troppo oltre. Dopo l’allontanamento, nella notte Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si sono riavvicinati. Ma non è questo a far tremare il concorrente del GF Vip 7, quanto una frase, una confessione che la Marzoli avrebbe poi rivelato a Sarah Altobello. “Ho un ritardo“. Tre parole che hanno scatenato subito gli utenti sui social: è possibile una gravidanza nel reality show più seguito dagli italiani?

Il legame tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli

Non è una novità: i due concorrenti del GF Vip 7 hanno ammesso di essere stati insieme. Nonostante negli ultimi giorni si siano allontanati, alla fine Spinalbese ha chiesto un massaggio a Oriana, e la showgirl ha acconsentito. Un riavvicinamento, il loro, che non ha convinto pienamente i tanti fan del reality show che seguono quotidianamente la diretta per riportare gli avvenimenti.

Sembravano distanti, e il loro legame irrecuperabile, ma, alla fine, si sono in qualche modo “riuniti”. Il ritardo confessato dalla Marzoli potrebbe avere svolto un ruolo in tutto questo? Naturalmente, ciò ha portato a ricostruzioni e ipotesi: Oriana è incinta di Antonino? Qualcuno ammette che è improbabile una gravidanza all’interno del GF Vip 7 e “accusa” la Marzoli di stare “giocando”, essendo esperta di queste dinamiche.

“Antonino Spinalbese ha avuto il Covid al GF Vip 7”

Nelle ultime ore, in realtà, Spinalbese sarebbe al centro di un’altra confessione. Che, oltretutto, porrebbe gli autori del reality in estrema difficoltà. Secondo quanto riportato da un utente su Twitter, Giaele De Donà si è lasciata andare in una dichiarazione su Spinalbese. “Raccontiamola dai, quella volta che avevi il Covid e stavi male ed era appena arrivata Oriana. Quando tu avevi il Covid io ero preoccupata per te, andai da Oriana e stava piangendo perché le avevano chiesto di dormire da sola e lei aveva paura”. Come mai Spinalbese non si sarebbe unito agli altri concorrenti positivi? Una domanda che ha spinto alla riflessione: questa edizione è indubbiamente tra le più chiacchierate.