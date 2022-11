Ondata di Covid senza fine al “GF Vip”: chi è il concorrente positivo

Non si arresta il focolaio Covid-19 esploso nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo le positività di 5 concorrenti, oltre a quella di Pamela Prati eliminata nelle precedenti puntate, il virus a Cinecittà ha colpito anche Alberto De Pisis. A rivelarlo è Davide Maggio, che spiega come dopo l’ultimo giro di tamponi sia stata riscontrata l’ennesima positività di questa turbolenta edizione. Il concorrente, come da prassi, è ora sottoposto a isolamento e la situazione nella Casa viene costantemente monitorata.

“GF Vip 7”, il Covid non dà tregua: Alberto De Pisis positivo

Non c’è pace per il Grande Fratello Vip 7, colpito da un focolaio Covid-19 che ha preso piede nella Casa. L’ultima positività riscontrata dopo l’ennesima tornata di tampone è quella di Alberto De Pisis, come rivelato da Davide Maggio: il concorrente ha così abbandonato la Casa, seppur in via temporanea, per sottoporsi a isolamento come da prassi. Il reality non ha ancora diffuso la notizia e la situazione continua a essere monitorata.

La velocità con cui il virus si propaga sta infatti mettendo in allerta tutti i concorrenti e non si escludono ulteriori casi di positività. Fra incertezze e timori, il loft di Cinecittà si è trasformata nel giro di pochi giorni in una bolla Covid e quello che sembrava essere uno spazio impenetrabile si è rivelato un focolaio da gestire con estrema cautela.

I primi casi di Covid-19 sono stati riscontrati circa una settimana fa, quando il Grande Fratello Vip 7 ha annunciato sui canali social la positività di ben 4 concorrenti: Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Attilio Romita e Luca Onestini. La notizia ha avuto una eco mediatica non indifferente e ha portato a serie preoccupazioni dentro la Casa, ma anche fuori. Pamela Prati, da poco uscita dal reality in seguito all’eliminazione, ha infatti fatto un tampone per precauzione ed è risultata positiva anche lei.

Focolaio Covid al “GF Vip 7”, tra positività e preoccupazioni

La situazione resta estremamente delicata e va quotidianamente monitorata. I 4 concorrenti positivi proseguono la loro quarantena e, nella puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lo scorso lunedì sera, sono intervenuti in diretta in video-collegamento dalla stanza in cui sono temporaneamente isolati. Pochi giorni fa, a seguire, una nuova tornata di tamponi ha riscontrato la positività di Wilma Goich, anche lei immediatamente isolata. Ora è il turno di Alberto De Pisis, a dimostrazione che il focolaio Covid a Cinecittà non si è ancora spento.

Negli ultimi giorni le preoccupazioni nella Casa sono sensibilmente cresciute. Antonino Spinalbese che non sentiva più i sapori, Giaele De Donà che scottava e probabilmente aveva qualche linea di febbre, sino allo stesso Alberto De Pisis che non percepiva più gli odori. L’uscita di Pamela Prati, a seguire, ha scatenato ulteriori preoccupazioni: dal bacio ad Alfonso Signorini al contatto con i presenti in studio, tra cui Ginevra Lamborghini che, pochi giorni dopo in una diretta su Instagram, aveva confessato di non sentirsi bene e di avere mal di gola.

Una bomba a orologeria da tenere sotto osservazione, con tutte le precauzioni del caso. Il Grande Fratello Vip 7 sembra al momento voler proseguire la sua marcia, ma sono in molti a invocare un temporaneo stop in attesa che la situazione migliori.