“GF Vip”, Attilio Romita “mollato” in diretta: il meglio e il peggio della 21ª puntata

La 21esima puntata del GF Vip 7 è stata all’insegna delle coppie che scoppiano. Archiviato (si spera definitivamente) l’affaire Spinalbese-Marzoli, stavolta Signorini ha fatto un balzo all’indietro per discutere delle nuove dichiarazioni in merito alla storica separazione tra Wilma Goich ed Edoardo Vianello, tra i quali non sembra si siano placati del tutto gli animi. Ma è stato Attilio Romita il grande protagonista del reality show, colpevole di atteggiamenti “equivoci” con la concorrente Sarah Altobello. Atteggiamenti che hanno fatto andare su tutte le furie la compagna Mimma Fusco, che ha risposto twittando in diretta.

Attilio Romita in crisi con la compagna Mimma

L’esperienza al GF Vip 7 avrebbe dovuto essere per Attilio Romita una sorta di seconda rinascita, un modo per uscire dalla sua comfort zone di mezzobusto tutto d’un pezzo, lasciandosi trasportare dalle emozioni e dall’istinto. L’unico problema è che la situazione sembra essergli sfuggita di mano, al punto tale da far andare la compagna Mimma su tutte le furie.

La sua “Mimmuzza”, come è solito soprannominarla teneramente, nei giorni scorsi aveva pubblicato alcuni tweet al vetriolo, rivolgendosi al compagno con parole affatto concilianti. E Alfonso Signorini non poteva che cogliere la palla al balzo, mostrandoli al diretto interessato: i suoi atteggiamenti intimi e provocanti con Sarah Altobello non sono affatto piaciuti a Mimma, profondamente risentita per questo continuo flirtare.

Attilio Romita si è scusato, la Altobello gli ha fatto eco rivolgendosi pentita alla donna ormai ferita. E Mimma, in tutta risposta, ha rincarato la dose twittando in diretta e mostrandosi per nulla intenzionata a riconciliarsi col compagno. Insomma, non è stata una gran puntata per il giornalista (che è finito per giunta in nomination).

Scontro al “GF Vip” tra Marco Bellavia e Amaurys Perez

In questa 21esima puntata del GF Vip ha trovato spazio anche una discussione per nulla scontata, che ha coinvolto Marco Bellavia e Amaurys Perez. Qualcosa di inaspettato per i telespettatori, visto che il campione di pallanuoto non è esattamente uno di quei personaggi che si espongono. A dirla tutta lo abbiamo sentito parlare pochissime volte, sia in Casa che al di fuori.

Eppure stavolta ha avuto da ridire sul comportamento di Bellavia nei confronti di Ginevra Lamborghini. La giovane influencer era stata squalificata proprio per le orrende frasi che inneggiavano al bullismo nei confronti del conduttore di Bim Bum Bam e il suo annunciato rientro in Casa non era stato apprezzato dal diretto interessato, che aveva espresso il suo dissenso a mezzo social. Per Perez questo atteggiamento non rispecchia quel “perdono” che Bellavia ha ripetuto più volte di aver concesso alla Lamborghini. Per noi, in tutta onestà, Bellavia ne ha ben d’onde di criticare la decisione del GF Vip.

Il balletto di Carmen Russo e Pamela Prati al “GF Vip”

Se c’è un momento che resterà nella storia di questo GF Vip 7 è proprio il balletto ad apertura di puntata, che ha visto protagoniste due sensualissime “primedonne” della televisione italiana. Pamela Prati in tutina aderente, Carmen Russo in completo maculato, uno stuolo di ballerini ed ecco che Alfonso Signorini ci ha fatto tornare indietro di almeno vent’anni alle coreografie del Bagaglino. Un momento alla nostalgia-portaci-via, che forse è quel che buona parte del pubblico ha auspicato in quel momento.