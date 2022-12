“GF Vip”, Wilma Goich parla di Edoardo Vianello: la verità sul tradimento

Puntata speciale per il Grande Fratello Vip, andata in onda eccezionalmente di sabato sera. Un appuntamento che non ha risparmiato al pubblico scontri e discussioni, e che ha visto tra i suoi protagonisti Wilma Goich. La cantante è tornata a parlare della storia d’amore con Edoardo Vianello, svelando nuovi particolari sulla fine del loro matrimonio e dell’infedeltà che ha caratterizzato il loro legame.

GF Vip, Wilma Goich e il divorzio da Edoardo Vianello

Wilma Goich è uno dei personaggi che più sta facendo discutere nella Casa del GF Vip 7 e Alfonso Signorini lo sa bene. È per questo che il conduttore ha dedicato una parte della puntata alla cantante, facendole ripercorrere le tappe del suo amore con Edoardo Vianello.

L’occasione di parlare del loro rapporto è stata servita su un piatto d’argento dall’uscita del nuovo libro del cantautore, Nel continente c’ero, dove Vianello ha raccontato gli episodi più significativi della sua vita, tra il grande amore per Wilma Goich e le sue numerose scappatelle. Alcuni dei capitoli del libro sono dedicati al loro matrimonio, ma il cantautore racconta una versione della storia molto diversa da come l’ha più volte riportata l’ex moglie.

“Credo che a forza di stare e lavorare sempre insieme, sia subentrata una certa stanchezza e si è logorato il rapporto“, ha spiegato Wilma. L’artista ha sempre parlato, anche ai suoi compagni d’avventura, dei numerosi tradimenti che si sono susseguiti negli anni del loro matrimonio, così come ha spiegato durante la puntata a Signorini: “L’ho sempre perdonato perché lo amavo tantissimo, ma poi mi sono stancata. Ero molto gelosa e poi mi sono accorta di non esserlo più, forse perché l’amore non era più quello di un tempo”.

Alfonso però ha voluto mettere la cantante di fronte alla versione dell’ex marito, che nel suo libro l’ha accusata di aver distrutto il matrimonio. Stando alle sue parole, lei gli aveva confessato di provare dei sentimenti per un altro uomo. Ma la vippona ha prontamente smentito, confessando di non avere mai amato nessun altro “Mi ero stancata della situazione. Ho tradito Edoardo solo dopo essere stati dall’avvocato, quando ormai eravamo separati in casa. Non sono mai andata a letto con qualcuno quando stavo insieme a mio marito”.

Wilma Goich, il confronto con Orietta Berti

Dopo la confessione di Wilma Goich a smorzare la tensione del momento è arrivata Orietta Berti, che con la sua solita genuinità ha affermato che gli amori, se sono solidi e forti, possono sopravvivere a ogni ostacolo. “Certo però che Osvaldo non ha mai avuto un’agendina con i nomi delle sue conquiste”, ha replicato Sonia Bruganelli tra le risate in studio.

La Goich non si è scomposta né alle parole dell’ex marito, né alle battute pungenti delle opinioniste, sottolineando che sono poche le coppie fortunate come quella di Orietta e Osvaldo. Anche Signorini si è complimentato con la cantante per la sua lucidità e per la calma con cui ha affrontato la questione, che ha chiuso l’argomento con delle parole rivolte al suo ex e all’attuale moglie: “A Elfrida ed Edoardo auguro di amarsi e di stare insieme per almeno 50 anni”. Ma un dubbio sorge spontaneo: si tratterà davvero di un augurio sincero?