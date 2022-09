Wilma Goich, forza della natura: al GF Vip dopo la perdita della figlia

Wilma Goich, una delle cantanti più famose degli anni ’60, ex moglie di un altro mito della canzone italiana di quegli anni, Edoardo Vianello, celebre per la sua indimenticabile Le colline sono in fiore è una donna dalla tempra fortissima e dall’allegria contagiosa. Uno scricciolo d’acciaio. Lo ha sempre dimostrato, in tv, nelle interviste, e lo si è capito all’istante giovedì sera, quando ha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip. Un sorriso bellissimo, una emozione sincera e uno sguardo che, nonostante la gioia, non nasconde del tutto il suo grande dolore.

Wilma, nel 2020, ha perso l’amata e unica figlia Susanna Vianello, morta a soli 50 anni per un tumore ai polmoni fulminante, che l’ha sconfitta in un mese. Oggi vive con il nipote Gianlorenzo, figlio di Susanna. “Da quando è morta la mamma, per lui sono ancora di più un punto di riferimento” ha detto in una intervista. Insieme, si sono fatti forza e aiutati reciprocamente.

Dalla morte di un figlio non si guarisce mai, ma si deve sopravvivere, il più dignitosamente possibile. E Wilma, occupandosi del nipote e accettando sfide nuove e insolite, proprio come la partecipazione al reality, lo sta dimostrando.

Fonte: Video Mediaset

Nella clip di presentazione Wilma ha detto che Susanna era la cosa più bella della sua vita: “Se non ne parlo, vado avanti tranquilla, se ne parlo crollo”. Aggiungendo: “Mia figlia mi ha lasciato un regalo meraviglioso, mio nipote Gianlorenzo”. Anche per lui Wilma si sta mettendo alla prova. E senza dubbio questo Grande Fratello ha già trovato la sua vincitrice morale.