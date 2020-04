Wilma Goich, cosa fa oggi

editato in: da

Caschetto biondo e sorriso, Wilma Goich è stata una star della musica italiana, in coppia con l’ex marito Edoardo Vianello. Prima come solista, poi con il duo I Vianella, fra gli anni Sessanta e Settanta conquistò le classifiche realizzando brani entrati nell’immaginario collettivo.

Classe 1945, figlia di immigrati da Zara, Wilma nasce a Cairo Montenotte, in provincia di Savona. Sin da piccola mostra una forte predisposizione per il canto e la musica, decide così di iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo. Nel 1965 partecipa al Festival di Sanremo con il brano Le colline sono in fiore, in seguito prende parte ad altre edizioni della kermesse e a Un disco per l’estate. Negli anni Settanta grazie all’incontro con Edoardo Vianello fonda I Vianella e la sua carriera prende finalmente il volo.

La coppia nel corso degli anni inciderà brani cult, da Semo gente de borgata a Fijo mio, sino a Volo di rondine. Nel 1994 torna a Sanremo ancora una volta con Squadra Italia, in un gruppo formato da Lando Fiorini, Mario Merola, Jimmy Fontana, Nilla Pizzi, Manuela Villa e tanti altri artisti. Con il tempo l’idillio artistico si trasforma in amore e nel 1967 Wilma Goich sposa Vianello.

La coppia in seguito avrà una figlia, Susanna, celebre speaker radiofonica e amica di Fiorello, venuta a mancare dopo una lunga malattia. Nel 1978 l’amore con Edoardo finisce e tre anni dopo il duo si separa. Si ricongiungerà solo nel 2014, trent’anni dopo l’addio, con il CD intitolato C’eravamo tanto amati.

Diventata solista, qualche tempo fa Wilma era stata ospite di Caterina Balivo. Nella trasmissione Vieni da Me aveva raccontato l’amore finito per Vianello e il legame con la figlia. “È finita perché lui si è fidanzato con un’altra – aveva detto -. Come era l’altra? Bella, molto più vamp, forse si era stancato della ragazzina. Lei però era gelosa che io e Edoardo cantavamo insieme e alla fine è riuscita a separarci. Ho sofferto molto, immaginavo che il matrimonio era eterno. Ad un certo punto però è finita e ci siamo separati. È stato un periodo difficile, ci ho messo un po a ritrovare me stessa“.