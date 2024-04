Fonte: Ansa Carlo Conti

Personaggi, mode, oggetti, canzoni ed emozioni: gli ingredienti de I migliori anni sono sempre i soliti, come non è cambiata la conduzione, ancora affidata a Carlo Conti. L’appuntamento è per il 6 aprile alle 21,25 su Rai1 con una formula in parte rinnovata che rende più accattivante il format, esportato in moltissimi paesi anche all’estero. La decima edizione è trasmessa dagli studi Fabrizio Frizzi a Roma e sono attesi diversi ospiti, oltre a commentatori fissi e un corpo di ballo rinnovato che anima il prime time della prima Rete che si scontra con la corazzata di Amici di Maria De Filippi.

Le anticipazioni de I migliori anni del 6 aprile

Grande spazio è concesso alla musica, con il momento Jukebox in cui diversi artisti ripropongono i successi del passato, mentre per l’edizione 2024 è prevista la bella novità del Future Box, nel quale vengono inseriti oggetti e dischi che hanno segnato gli ultimi 60 anni della nostra storia. Immancabile poi il tradizionale Noi che…, in cui si ripercorrono le emozioni del passato con racconti e aneddoti capaci di strappare lacrime e sorrisi.

Nello spazio 3×3, Carlo Verdone ripercorre la sua personale hit parade degli anni ruggenti della sua giovinezza con oggetti, canzoni e personaggi che hanno segnato il suo lungo percorso professionale e umano. Si tratta di una novità di quest’edizione, che torna su Rai1 dopo una pausa di un anno e nella collocazione inedita del sabato, difficile e contro una concorrenza davvero spietata. Si aggiunge anche una cornice dedicata agli oggetti più iconici che è affidata a Giorgio Mastrota, che li propone nella formula consueta delle televendite condotte per moltissimi anni prima di cambiare vita.

Gli ospiti

Immancabile il momento comico con Maurizio Battista e quelli musicali, che vedono alternarsi sul palco moltissimi artisti. Per la prima puntata in onda il 6 aprile, è atteso in studio Nile Rodgers, una leggenda della musica mondiale, fondatore degli Chic e produttore internazionale per artisti del calibro di Madonna e David Bowie. E ancora George McCrae e Raymond Burns, conosciuto come Captain Sensible dei Damned.

In scaletta anche le star nostrane, come Fausto Leali e Patty Pravo pronti a farci rivivere i momenti più emozionanti della nostra storia musicale, mentre si balla con Francesco Gabbani, vincitore del Festival di Sanremo 2017 proprio sotto Carlo Conti, Wilma De Angelis, Syria e Valeria Rossi, che oggi ha cambiato vita e lavora all’ufficio anagrafe. Infine, Amedeo Minghi ci fa emozionare con Vattene amore, che aveva cantato in duetto con Mietta a Sanremo e poi trasformata in un grande successo.

Lo show condotto da Carlo Conti per la decima edizione, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time Rai ed Endemol Shine Italy. La puntata va in onda su Rai1 dalle 21,25 e in contemporanea su RaiPlay, dove rimane disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi. Si tratta di una vera e propria sfida per il conduttore fiorentino, che si confronta senza paura il Serale di Amici condotto da Maria De Filippi e leader incontrastato del sabato sera. Una collocazione che in molti temono proprio per i risultati ma che lui affronta con la consueta determinazione che l’ha portato lontano.