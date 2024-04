I migliori anni, anticipazioni stasera 13 aprile: gli ospiti di Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

Prosegue il viaggio nella storia della musica con Carlo Conti: il 13 aprile, va in onda in prima serata su Rai Uno la seconda puntata della nuova edizione de I migliori anni. Un appuntamento all’insegna dell’amarcord, ma in cui non mancano momenti divertenti, spunti di riflessione e, ovviamente, indimenticabili hit.

I migliori anni: anticipazioni del 13 aprile

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda alle 21,25 su Rai Uno una nuova puntata de I migliori anni. Lo show musicale condotto da Carlo Conti vedrà anche nella puntata del 13 aprile il ritorno sulle scene di indimenticabili interpreti della musica mondiale, oltre che di oggetti simbolo di epoche mai dimenticate.

Come sempre, le incursioni comiche su ciò che accadeva nei “migliori anni” sono affidate a Maurizio Battista, mentre Giorgio Mastrota sarà chiamato a descrivere, secondo l’ormai classico schema della televendita, gli oggetti iconici che ci hanno accompagnati nei diversi decenni.

Il momento 3×3, che vede l’ospite di serata ripercorrere attraverso il supporto di hit, oggetti e personaggi gli anni più belli della propria giovinezza, sarà invece affidato nella puntata del 13 aprile ad Enrico Montesano. Il comico romano raccoglierà quindi il testimone da Carlo Verdone, che aveva inaugurato la rubrica nella scorsa puntata.

I migliori anni, gli ospiti del 13 aprile

La puntata del 13 aprile de I migliori anni si aprirà all’insegna della dance: sul palco saliranno infatti due voci simbolo degli anni ’90, Haddaway, interprete di What is love, e Snap!, nel cui repertorio si ricordano Rhytm is a dancer e The power. Spazio anche alla black music americana, rappresentata dall’indimenticabile Gloria Gaynor: sarà lei a far ballare i telespettatori, ancora una volta, sulle note di I will survive e Can’t take my eyes off of you.

Non mancheranno tuttavia star italiane: ospiti di Carlo Conti saranno infatti i cantautori Ron e Raf, che hanno fatto da colonna sonora alle serate di moltissimi ragazzi negli anni ’80 e ’90. Ma la lista dei perfomer di serata è piuttosto lunga, ed include anche raffinate cantautrici, come Grazia Di Michele, gli inossidabili Mal e Robertino, e l’indimenticabile interprete di Figli delle stelle Alan Sorrenti. Completano il parterre I Cugini di compagna, tornati alla ribalta dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2023, ed Elisabetta Viviani, voce della sigla italiana del cartone Heidi.

I migliori anni e la sfida del sabato sera

I migliori anni, condotto da Carlo Conti per la decima edizione, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time Rai ed Endemol Shine Italy. La puntata va in onda su Rai1 dalle 21,25 e in contemporanea su RaiPlay, piattaforma su cui rimane disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi. Di ritorno sulla rete ammiraglia dopo un anno di stop, il format è contrapposto in una sfida a punti di share con il serale di Amici, condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

Un confronto che la scorsa settimana ha visto trionfare il talent show targato Mediaset, ma che ha messo in evidenza anche il grande affetto del pubblico nei confronti di Conti, premiato con il 20,2% di share.