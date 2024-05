Fonte: Ansa Carlo Conti

L’ultima puntata de I migliori anni di Carlo Conti va in onda in prima serata sabato 4 maggio, con una serie di grandissimi nomi del panorama internazionale. Il programma, realizzato dalla direzione Intrattenimento Prime Time e in collaborazione con Endemol Shine Italy, è trasmesso dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. Gli ospiti sono tantissimi mentre l’orario è fissato per le 21,30, dopo il consueto appuntamento con Affari Tuoi.

Anticipazioni I migliori anni, gli ospiti del 4 maggio

Tantissimi gli ospiti del 4 maggio di Carlo Conti. Tra questi, è impossibile non citare il trio vocale americano degli Hues Corporation, in vetta alle classifiche mondiali negli anni ’70 con brani del calibro di Rock the boat, e i Wang Chung, gruppo new wave anni ‘80, con una hit internazionale difficile da dimenticare: Dance hall days.

Ampio spazio è concesso anche alla musica italiana, con il grande e attesissimo ritorno di Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia, oltre a i Camaleonti e Memo Remigi. Immancabile, poi, la presenza dei Neri per caso – ormai ospiti fissi di moltissime edizioni del varietà di Rai1 – e al pop di Gatto Panceri. Ancora, ritorna la disco italiana con Miko Mission con Angela Moy e con Daniel Sentacruz Ensemble. Infine, i Califfi con il loro beat.

Gli altri ospiti

Come di consueto, Carlo Conti accoglie alcuni dei grandi interpreti dello spettacolo italiano tramite i 3×3, in cui raccontano la loro personale hit parade di personaggi, canzoni e oggetti che hanno segnato il loro cammino umano e artistico. Per il 4 maggio è attesa Simona Ventura con Giancarlo Magalli, autore e conduttore di punta degli ultimi decenni televisivi e che in queste settimane è stato la voce del lungo racconto degli anni più importanti della nostra televisione.

Immancabile poi la presenza di Maurizio Battista, che in queste settimane ha garantito i moment comici più divertenti di sempre, e ancora Giorgio Mastrota, protagonista del momento iconico dedicato alle televendite che conduce con il consueto tono persuasivo e ironico che l’hanno reso noto al grande pubblico. La sua presenza si è dunque rivelata essere vincente, un po’ perché mancava da molti anni dalla tv e un po’ perché l’effetto nostalgia è sempre una grande garanzia.

Novità di quest’edizione del programma è invece la Future Box, una capsula del tempo nella quale vengono inseriti personaggi, oggetti e dischi che hanno segnato 60 anni della nostra storia e che le nuove generazioni dovrebbero iniziare a conoscere. Dopotutto, sono presenti e attive in studio: in tutte le puntate, un gruppo di 60 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 24 anni, dotati del loro inseparabile smartphone, sono chiamati a mandare messaggi in diretta. Sono loro i commenti e le impressioni, loro è lo stupore di fronte alle canzoni che hanno segnato intere generazioni e alle abitudini che non hanno potuto conoscere direttamente.

Quando va in onda I migliori anni

L’ultima puntata dello show condotto da Carlo Conti va in onda il 4 maggio, in prima serata su Rai1. Il varietà è trasmesso in streaming sulla piattaforma RaiPlay e qui rimane disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda.