I migliori anni, anticipazioni stasera 20 aprile: gli ospiti di Carlo Conti

Fonte: IPA Carlo Conti

Terzo appuntamento dell’anno con I migliori anni, storico varietà condotto da Carlo Conti. Nella puntata del 20 aprile, in onda alle 21.25 su Rai Uno, prosegue con successo il viaggio nella storia della musica tra momenti divertenti, spunti di riflessione e, ovviamente, indimenticabili hit.

I migliori anni: anticipazioni del 20 aprile

Dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda alle 21,25 su Rai Uno una nuova puntata de I migliori anni. Lo show musicale presentato da Carlo Conti condurrà gli spettatori anche nell’appuntamento del 20 aprile in un viaggio a ritroso nel tempo, tra musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni di epoche mai dimenticate.

Come sempre, toccherà a Maurizio Battista farci sorridere sulle vecchie abitudini mai superate, mentre Giorgio Mastrota sarà chiamato a descrivere, secondo l’ormai classico schema della televendita, gli oggetti iconici (ma ormai introvabili) che ci hanno accompagnati nei diversi decenni.

Il momento 3×3, che vede l’ospite di serata ripercorrere attraverso il supporto di hit, oggetti e personaggi che hanno segnato il suo cammino umano e artistico, sarà invece affidato nella puntata del 20 aprile a Lillo. Il comico, impegnato anche con l’ultima edizione dello show LOL 4, raccoglierà il testimone da Enrico Montesano, che aveva curato la rubrica nella scorsa puntata.

I migliori anni, gli ospiti del 20 aprile

Sul fronte musicale la puntata del 20 aprile si annuncia ricchissima di ospiti. Tra i più attesi ci sono Sheila and B. Devotion, che dopo Gloria Gaynor faranno ballare i telespettatori sulle note di successi come Spacer, Singin’in the rain e Love me baby. Con loro, anche il cantante e chitarrista Ray Parker Jr., autore dell’indimenticabile hit Ghostbusters, e i coloratissimi Kid Creole and The Coconuts, molto popolari tra gli anni ’80 e ’90.

Per quanto riguarda le star nostrane, invece, riflettori puntati sui Nomadi, autori di brani indimenticabili che hanno fatto da colonna sonora ad intere generazioni di giovani (e meno giovani) dagli anni ’60 in poi. A loro si affiancano Nek & Renga, reduci dal successo di Sanremo 2024, gli Audio 2 e La bottega dell’arte. Ampio spazio sarà inoltre dedicato a Rita Pavone: la “ragazza terribile della musica italiana”, porterà sul palco alcune delle sue hit più note, da Cuore a Come te non c’è nessuno.

I migliori anni e la sfida del sabato sera

I migliori anni, condotto da Carlo Conti per la decima edizione, è una produzione Direzione Intrattenimento Prime Time Rai ed Endemol Shine Italy. La puntata va in onda su Rai1 dalle 21,25 e in contemporanea su RaiPlay, piattaforma su cui rimane disponibile per la fruizione on demand anche nei giorni successivi. Di ritorno sulla rete ammiraglia dopo un anno di stop, il format è contrapposto nella prima serata del sabato sera ad Amici, talent condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.

La sfida a colpi di ascolti la settimana scorsa ha visto trionfare il talent targato Mediaset, che ha totalizzato il 25.2% (3,64 mln), mentre lo show di Carlo Conti è stato seguito da circa 2 milioni 532 mila, pari al 16,8% di share. Ma, vista la nutrita galleria di ospiti prevista per questa sera, nulla è da darsi per scontato.