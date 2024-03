Rischio violenza al GF, scatta il comunicato Mediaset per Alessio e Federico

Basta uno spazzolino per far saltare i nervi nella casa del Grande Fratello, dopo tanti giorni: interviene stavolta Mediaset con un annuncio

Uno degli aspetti più importanti di questa edizione del Grande Fratello è la gestione dei toni e dei comportamenti. Mediaset si è schierata apertamente contro il suo stesso programma lo scorso anno. Sono andate in onda scene reputate inaccettabili ed è stato necessario un confronto con Alfonso Signorini e gli autori.

Le cose sono state radicalmente differenti quest’anno, con un casting modificato alla base, mescolando VIP e NIP e richiedendo a tutti contegno e decoro. Ciò non vuol dire che siano mancati gli scontri, certo, dopo tanti giorni è la normalità. In nessun caso, però, si è arrivati a momenti drammatici come quelli di Marco Bellavia e non solo. Qualche segnale d’allarme, però, c’è stato anche quest’anno. Si è così tornati nuovamente sulla questione, approfittando del faccia a faccia tra Alessio e Federico.

Lo scontro per uno spazzolino

Dopo tanti giorni di reclusione, ben più per alcuni rispetto ad altri, il nervosismo diventa un compagno di viaggio. Una sorta di amico invisibile che può esacerbare gli animi e, in alcuni casi, rivelare gli aspetti più spiacevoli del proprio carattere.

Tra Alessio e Federico è bastato uno spazzolino per far saltare gli argini. Federico è accusato di staccare costantemente quello del coinquilino ma, a sua volta si dice vittima di qualcuno. Accuse reciproche di un caso che non ha ragion d’essere, di fatto. Si vergognano infatti, a mente fredda, a discutere di spazzolini e docce troppo lunghe in diretta nazionale. Alfonso Signorini però ne approfitta per lanciare un monito ad Alessio, che vale in realtà per entrambi.

L’avvertimento di Signorini e il comunicato del GF

Alfonso Signorini ricorda d’aver già ammonito Alessio in merito al suo comportamento, che può risultare fin troppo iroso. In realtà in puntata entrambi si sono mostrati alquanto presi dalla discussione, con vene gonfie sul collo di Federico.

Il conduttore si è complimentato con gli inquilini, dando loro merito d’aver mostrato uno spettacolo differente rispetto allo scorso anno, ormai per Mediaset esempio di tutto ciò che non dovrà mai più ripetersi.

Proprio perché ormai si è alla fine, sarebbe impensabile scivolare e andare incontro a conseguenze come una squalifica. Ne andrebbe del loro percorso e della bontà di questa stagione. Anche Mediaset ha voluto far sentire la propria voce. Sappiamo bene quanto importante fosse quest’annata per Pier Silvio Berlusconi. Voci di corridoio volevano anche un GF a rischio cancellazione (impensabile, considerando il rischio di vederlo su un’altra rete) lo scorso anno.

Per questo ha fatto il suo ingresso una busta nera, contenente un comunicato ufficiale rivolto ad Alessio ma, di fatto, estendibile in questo caso anche a Federico e, in generale, a tutta la casa: “Da quando sei entrato nella casa, ti sei sicuramente messo in gioco con tutto te stesso, nel bene e nel male. Alcuni tuoi atteggiamenti, però, mostrano un lato del tuo carattere troppo irascibile, e purtroppo non è la prima volta. Ti invitiamo sempre a confrontarti in modo schietto e diretto, ma senza mai superare certi limiti. Manca poco alla fine. Prendi questo come un avvertimento, per evitare provvedimenti che certamente non giocherebbero a tuo favore”.