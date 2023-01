Antonino Spinalbese al “GF Vip”: “Ho paura che Luna mi dimentichi”

Fonte: IPA "GF Vip", Antonino Spinalbese parla della figlia Luna Marì

Al Grande Fratello Vip 7 Antonino Spinalbese ha più volte parlato dell’adorata figlia Luna Marì, ribadendo la mancanza che prova per lei in questa lunga permanenza a Cinecittà. Il concorrente nelle scorse ore si è lasciato andare ad un flusso di pensieri, dal rimpianto di non aver creato una famiglia come si aspettava al timore che la figlia possa dimenticarsi di lui. “Sono rimasto da solo senza la piccolina” confessa in un momento di sconforto, sfogandosi con alcuni coinquilini.

Antonino Spinalbese soffre l’assenza di Luna Marì: lo sfogo al “GF Vip 7”

Al Grande Fratello Vip 7, si sa, certe mancanze si fanno sentire parecchio. La vita nella Casa di Cinecittà non è semplice: se da un lato i concorrenti vivono sotto gli occhi attenti delle telecamere, ripresi e controllati minuto per minuto, dall’altro questa sovraesposizione mediatica porta spesso a galla la sofferenza per il distacco dai più cari. Amici, parenti, ma anche figli, come nel caso di Antonino Spinalbese, che ha più volte ribadito la mancanza per la sua piccola Luna Marì.

Il concorrente più volte ha avuto momenti di sconforto per quest’assenza così importante e, anche nelle scorse ore, si è lasciato andare ad un flusso di confessioni. Come riporta Leggo, l’hairstylist spiega di non aver bisogno di una donna, avendo al suo fianco la principessina di casa: “Non voglio donne fuori da qui. Io ho la mia topolina. Fuori mi vedo in casa con mia figlia, non con mia figlia e un’altra donna. Poi magari arriverà, ma adesso voglio stare con la bambina e basta. Mi immagino che vado in montagna, io e la bimba, poi ci sono i miei amici e stop. Mi vedo con mia figlia che cresce, che cammina e non mi serve altro”.

Antonino Spinalbese soffre parecchio l’assenza della sua Luna Marì, al punto che numerosi utenti del web avevano ipotizzato che il suo temporaneo abbandono del gioco fosse stato il pretesto per rivederla. I sospetti si erano diffusi a inizio anno, ma alla fine non avevano trovato riscontro effettivo.

Antonino Spinalbese: “Ho paura che Luna si dimentichi di me”

Antonino Spinalbese, sfogandosi con alcuni coinquilini, rimpiange anche il non aver creato una famiglia perfetta per la sua Luna Marì. L’implicito riferimento alla naufragata storia d’amore con l’ex Belén Rodriguez: “Io pensavo tutt’altro nella mia vita, ma ho sempre sentito che sarei diventato padre, sul resto non pensavo che le cose sarebbero andate così. Mi immaginavo che avrei creato la famiglia perfetta del Mulino Bianco. Invece da quel punto di vista è andata diversamente”.

E, nel corso delle confessioni, esprime sofferente un grosso timore che lo attanaglia: “Quando adesso sto con mia figlia penso: ‘Ok sono arrivato, ce l’ho’. Ed eccoci qui che sono rimasto da solo senza la piccolina. Io senza mia figlia sono uno straccio e non valgo niente. Ho paura che si dimentichi di me“.

Piccole e grandi paure che fanno parte di qualunque genitore si trovi, per un lungo periodo di tempo, lontano dal proprio figlio. La mancanza per la sua Luna si fa sentire sempre più: arriverà per Spinalbese una sorpresa nel corso delle prossime puntate del Grande Fratello Vip 7?