Belen Rodriguez ha partorito: è nata Luna Marì, la prima foto su Instagram

Mamme e papà vip del 2021

Belen Rodriguez ha partorito. La showgirl argentina ha dato alla luce la piccola Luna Marì. La piccola è nata nella notte fra l’11 e il 12 luglio proprio mentre l’Italia festeggiava la vittoria alle finali degli Europei di calcio contro l’Inghilterra. Per la modella si tratta del secondo figlio, dopo Santiago, avuto da Stefano De Martino, mentre il suo compagno, Antonino Spinalbese, è diventato papà per la prima volta.

Ad annunciare la nascita della piccola è stata la stessa Belen che nelle Stories di Instagram ha postato la foto di un tenero piedino. “C’è qualcuno che è nato adesso – ha scritto -. Giornata fortunata. Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia ed è nata Luna”. Poco dopo anche Antonino Spinalbese, commosso ed emozionato, ha pubblicato la stessa foto: “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”, ha scritto.

Belen ha scelto di chiamare la sua seconda figlia Luna Marì e non Luna Marie come si era ipotizzato inizialmente. A scegliere il primo nome, come aveva raccontato la stessa Rodriguez, è stato Santiago, mentre “Marì” è la variante francese di Maria e si riferisce alla Vergine Maria. La piccola, secondo alcune indiscrezioni, non sarebbe nata a Milano, città in cui vive la modella, ma in una clinica di Padova.

Solo pochi giorni fa la showgirl argentina aveva annunciato il parto imminente, pubblicando su Instagram la foto del pancione e una dolce dedica per il primogenito, frutto del suo amore (ormai finito) per Stefano De Martino.

Per Belen la nascita di Luna Marì segna un momento magico della sua esistenza in cui sembra aver ritrovato finalmente la felicità dopo tante vicissitudini personali. A regalarle la serenità che sognava da tempo Antonino Spinalbese, hairstylist chele ha rubato il cuore dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. La showgirl e il conduttore erano tornati insieme dopo una lunga lontananza, ma il ritorno di fiamma – che aveva fatto sognare in molti – si era concluso bruscamente.

Poi l’incontro con Antonino e quella felicità che Belen sognava da tempo. Una storia d’amore speciale, cresciuta giorno dopo giorno e divenuta sempre più importante, sino alla scelta di diventare genitori, regalando una sorellina a Santiago che oggi ha 8 anni.