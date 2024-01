Una sorridente Sonia Bruganelli si è accomodata nello studio di Silvia Toffanin. È giunta a Verissimo per parlare della nuova fase della sua vita, portando con sé anche sua figlia Adele. Le due sono più unite che mai, considerando come vivano insieme dopo la separazione da Paolo Bonolis.

Nessuna frattura in famiglia, sia chiaro, ma l’ex coppia aveva la necessità ovviamente di darsi un’organizzazione abitativa. Tutto ciò le ha anche dato la chance di scoprire aspetti nuovi dell’essere madre, ha spiegato.

Sonia Bruganelli: una mamma migliore

Ha finalmente messo piede nella sua nuova casa, Sonia Bruganelli, che vive da sola con sua figlia Adele, la “piccola di casa”. Ha fatto un bilancio di questa fase: “Paradossalmente sto facendo la mamma molto più di prima. Sento una responsabilità maggiore e mi sto rendendo conto che alcune cose le ho fatte mancare ai miei ragazzi, tra presenza fisica e mentale”.

Si dice più soddisfatta di se stessa oggi, il che la fa stare bene e le dà la certezza d’aver fatto la scelta giusta. Come detto, però, ciò non si traduce in una frattura interna alla famiglia. Il legame con Paolo Bonolis resta fortissimo, al punto d’aver passato il Natale con suo figlio Stefano e la sua famiglia.

Ciò che Sonia Bruganelli ha descritto è stata una lunga corsa affannosa, che l’ha vista bruciare le tappe per pareggiare un po’ i conti con il passato di Bonolis, più grande di lei e con una storia privata alle spalle alquanto ricca.

Da insicura, come si è descritta, ha vissuto quasi in apnea, in attesa di formare una famiglia con lui. Credeva infatti di non essere abbastanza, posta di fianco a quell’altra metà della sua vita. Oggi può rallentare, riprendendo possesso pienamente della sua vita.

Dalle sue parole si ha l’idea che la separazione sia figlia di una mancata comunicazione tra i due. Lui, forse sentendosi in colpa per le ripetute e prolungate assenze, l’ha accontentata sotto tanti aspetti, senza provare a far valere la propria maggior esperienza. Avrebbe potuto tentare di rallentarla, dandole prospettiva, e invece il risultato è stato: “Spesso mi sono ritrovata da sola con i miei figli. Ho avuto il supporto della mia famiglia ma quando mio padre è morto i nodi sono venuti al pettine. Era lui a fare le veci di Paolo in sua assenza”.

Un nuovo equilibrio in famiglia

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno fatto i conti con il proprio rapporto e i sentimenti che provavano. Era rimasto da parte di lei un grande affetto, oltre a stima e rispetto, ma non più quell’amore che dovrebbe esserci tra moglie e marito.

Il logorio degli anni non li ha però spinti a dichiararsi guerra. I loro figli si sono infatti ben adattati al loro nuovo equilibrio, ha spiegato lei, anche perché non li hanno mai visti litigare. Non sono stati spinti, poi, a prendere una decisione e scegliere un partito.

Apprezza il fatto che il suo ex abbia accettato con rispetto la sua scelta. Oggi, dice, rispetta particolarmente la suddivisione degli spazi, mostrandole un gran rispetto. Non è stata una decisione di Bonolis, questo era chiaro da tempo, ma lei non si sente minimamente in difetto perché ha deciso di parlare prima di poter provocare delle ferite all’uomo che ha amato per tanti anni.

Una separazione prima di un possibile tradimento, dunque. Una nuova storia che oggi sarebbe libera di vivere con serenità e che i paparazzi attendono con ansia. Parlando di gossip, ha spiegato come non sia uscito neanche un nome reale tra i presunti spasimanti. Ha negato fortemente anche le dicerie su Antonino Spinalbese, per poi rivelare un dettaglio interessante: “Ho rischiato d’essere uno dei nomi della lista di Belen. Credo lei l’abbia pensato, perché mi ha telefonato e, da donna a donna, mi ha chiesto (di Spinalbese). Le ho detto semplicemente d’aver conosciuto sua figlia, ma tutto il resto sono voci”.