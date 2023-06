Sonia Bruganelli, gli auguri con “battuta” a Paolo Bonolis

Auguri con ironia per Paolo Bonolis. Il conduttore, che oggi compie 62 anni, ha infatti ricevuto un pensiero social dall’ex moglie, Sonia Bruganelli.

L’imprenditrice ha pubblicato tanto sulle storie, quanto sul profilo Instagram la foto di una torta di compleanno con la scritta “auguri papà” e le cinque iniziali per la firma: S, M, S, D, A, ovvero Sonia, Martina, Stefano, Davide e Adele. La famiglia al completo insomma, anche se Stefano e Martina sono i primi due figli di Bonolis, avuti dall’ex moglie, e gli altri tre sono nati dal matrimonio con Bruganelli.

Il desiderio di Bonolis e la candelina spezzata

Ma il particolare che lascia i fan con il fiato sospeso è la candelina spezzata accanto alla torta, che dovrebbe indicare un desiderio espresso dal festeggiato. Situazione che sembra aver incuriosito anche l’ex moglie, come scritto sui social, che non ha mancato di metterlo in evidenza, ironizzando su quello che è il primo compleanno da single dopo la separazione.

Sono stati numerosi i commenti alla foto, tra questi c’è chi ipotizza che il desiderio espresso dal conduttore possa essere quello di “non divorziare” e chi invece afferma che il giorno del compleanno coinciderebbe con quello dell’anniversario di matrimonio. Notizia vera, visto che i due si sono sposati il 14 giugno del 2002.

Il popolare conduttore ha dunque festeggiato il compleanno in famiglia e l’ex Bruganelli è riuscita a stupire i fan con la foto che in poche ore ha fatto incetta di like e reazioni. Il post mostra infatti il bel rapporto tra i due che, nonostante la decisione di separarsi, sembra essere ancora molto forte. Un bel rapporto confermato dall’ironia della Bruganelli, quasi a voler bonariamente prendere in giro quello che fino a poco tempo fa era il suo compagno.

Il legame della coppia nonostante il divorzio

I due sono rimasti molto legati, così da continuare a condividere cene di famiglia e incontri con amici in comune. Ultima in ordine di tempo è stata la cena per i festeggiamenti del compleanno del figlio Davide. A pochi giorni dall’annuncio del divorzio, la coppia si è infatti riunita in un locale a Roma dove, in compagnia di figli, amici e parenti, ha festeggiato i 19 anni del secondogenito.

La separazione

A maggio la coppia ha ufficializzato la notizia della separazione, assicurando che non si tratta di un addio, e che la decisione è stata presa con estrema serenità. Elemento che traspare in tutte le uscite pubbliche e social dei due che hanno condiviso una lunga storia d’amore. Questa è infatti iniziata nel 1997 ed è durata per poco più di 20 anni. Nel 2002 la coppia si è sposata, e un anno dopo è nata la primogenita Silvia. Sono quindi arrivati gli altri due figli Davide e Adele. L’unione è arrivata al capolinea dopo diverse indiscrezioni circa il divorzio. Nei mesi scorsi Bruganelli aveva dichiarato di dormire in case separate, circostanza poi confermata dall’ormai ex marito nella trasmissione Verissimo condotta da Silvia Toffanin.

Il compleanno

Si tratta di un compleanno importante per uno dei conduttori più apprezzati della televisione italiana. Bonolis è infatti tra i volti più noti degli ultimi decenni, che, partendo dalle trasmissioni per bambini come “Bim Bum Bam“, contenitore del pomeriggio di Italia 1 durante gli anni Ottanta, ha condotto giochi e quiz come “Ciao Darwin”, “Passaparola”, spesso affiancato da Luca Laurenti, ma anche talk show di successo come “Il senso della vita“. Dal 2011 conduce il quiz preserale di Canale 5 “Avanti un altro“.