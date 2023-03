Antonino Spinalbese frena con la Lamborghini. E si dedica alla figlia

L’idillio tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è già finito? Almeno in parte sembra che sia proprio così. Stando alle ultime indiscrezioni, l’hairstylist avrebbe deciso di mettere un freno alla frequentazione con la giovane bolognese, dopo l’inequivocabile feeling sbocciato all’interno della Casa del GF Vip. Il motivo è presto detto: al momento nel suo cuore c’è spazio per la piccola Luna Marì e la figlia avuta da Belen ha la priorità su tutto.

Antonino Spinalbese frena con Ginevra Lamborghini

La particolare “simpatia” tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini è stata sotto agli occhi di tutti, anche quando l’ex compagno di Belen Rodriguez ha abbandonato definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini è stato un po’ il “Cupido” inconsapevole della situazione e il GF Vip ha donato all’hairstylist molto più di quanto potesse immaginare. La visibilità è scontata in programmi come questo, ma l’amore è tutta un’altra storia.

Spinalbese ha trascorso gli ultimi mesi nel reality senza mai dimenticare la sorella della più celebre Elettra, affermando con forza quanto siano legati. Per lei ha usato parole meravigliose e si è lasciato andare persino ad un appassionato bacio al suo rientro in studio, dopo aver perso al televoto. Insomma, tutto lasciava presagire che vi fossero delle ottime basi per una futura relazione nel mondo “reale”.

Eppure, secondo un’indiscrezione lanciata da Chi, sembra che il bell’Antonino abbia deciso di mettere un freno a tutto questo: “Spinalbese ha frenato l’interesse per Ginevra Lamborghini – si legge nel magazine -. Dopo essersi lanciato spontaneamente in questa nuova prospettiva, ha ricominciato a sentirsi estraneo alle dinamiche del gossip e della tv e, al momento, sta meglio da solo, con la sua famiglia. O, forse, aspetta che anche Ginevra manifesti le proprie intenzioni”.

Antonino Spinalbese si dedica alla figlia Luna Marì

Spinalbese ha la capacità di dire tutto, senza dire alcunché. Lascia sempre quel velo di confusione ogni volta che viene interpellato sulla propria vita privata e, di fatto, anche a Verissimo non si era sbilanciato più di tanto in merito alla “relazione” con Ginevra. “Se ho voglia di fidanzarmi? Guarda, io credo che il momento più bello sia quello della fase dell’innamoramento – aveva spiegato a Silvia Toffanin -. Lo sappiamo tutti che abbiamo il cuore a mille. Non provo ancora questo, ma ci stiamo conoscendo e conosco meglio me“. Probabilmente quella con la Lamborghini è davvero solo una “amicizia speciale”, come lei stessa l’ha definita nella sua ultima intervista.

L’unica certezza quando si parla di Antonino Spinalbese è il suo “vero amore”: la figlia Luna Marì, nata dalla precedente relazione con Belen Rodriguez. È a lei che intende dedicarsi in tutto e per tutto e da quell’emozionante primo abbraccio dopo mesi di distanza non se ne è quasi più separato. In ultimo proprio Chi ha pubblicato alcuni scatti che lo ritraggono con la sua tenera bimba in braccio, impegnati in un pomeriggio di shopping padre-figlia come non ne facevano da tempo.

Impossibile dimenticare quando lo scorso anno dichiarò: “Io ho una sposa, che è mia figlia, tutte le altre saranno amanti”. L’impresa sembra ardua, ma chissà se la bella Ginevra sarà la donna che gli farà cambiare idea.