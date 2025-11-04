Adriano Pappalardo a Belve: “Ho tradito mia moglie”. E spara a zero sull’Isola dei Famosi

Ospite della puntata di Belve del 4 novembre, Adriano Pappalardo ha parlato di amore, tradimenti e della sua esperienza all'Isola dei Famosi

IPA Adriano Pappalardo

Amore, carriera e qualche frecciatina contro l’Isola dei Famosi: Adriano Pappalardo, ospite della puntata di Belve del 4 novembre, non si è risparmiato. Nella sua intervista con Francesca Fagnani, il popolare cantante ha raccontato retroscena del suo matrimonio e della sua carriera, senza tralasciare i momenti più bui e controversi.

Adriano Pappalardo, il matrimonio e il tradimento

Un’ampia parentesi dell’intervista di Adriano Pappalardo a Belve, in onda il 4 novembre su Rai2, è dedicata alla sua vita amorosa: l’artista è felicemente sposato con Lisa Giovagnoli, madre di suo figlio Laerte e sua unica compagna. Una coppia molto solida, che ha tuttavia fatto i conti con una piccola crisi legata a un tradimento del cantante: “Stavo girando La Piovra e c’è stata una ragazza”, ammette Pappalardo, che poi rivela che sua moglie gli disse di volersi vendicare con lui andando con Michele Placido. “Lei l’avrebbe sopportato un suo tradimento?” chiede Francesca Fagnani. “No”, la secca risposta dell’ospite.

“Ha detto che per lei il sesso è al primo posto di un’unione. È ancora così?” chiede Fagnani. “Vale ancora e oggi è ancor più bello”. “Ha dichiarato di poter durare 2-3 ore consecutive”, prosegue Fagnani. “Chi l’ha detto?” si sorprende Pappalardo. “Come chi, lei!” sorride Fagnani.

Adriano Pappalardo e l’esperienza all’Isola dei Famosi

Tra le esperienze professionali più chiacchierate di Adriano Pappalardo c’è senza dubbio quella all’Isola dei Famosi: il cantante prese parte alla prima edizione del reality, classificandosi al terzo posto. Oggi, tuttavia, confessa di non aver ancora digerito il cachet più alto riconosciuto a un suo collega: “A me hanno dato 30mila euro, ad Al Bano mi pare 1milione e 200mila“, spiega l’artista.

“All’Isola gli autori cercavano un altro Pappalardo. Trovarono Al Bano, poi trovarono altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura“, prosegue Pappalardo. “Non è che quando ha partecipato era un lord, ha litigato con tutti, pure con le noci di cocco!”, fa notare Fagnani.

Ma c’è spazio anche per uno sketch divertente quando Pappalardo accenna Yesterday con il suo “inglese maccheronico”. “Un suo cavallo di battaglia, ma le parole un po’ le inventa”, chiede ironicamente Fagnani. “Anche Battisti faceva provini cantando un falso inglese. Celentano fece Prisencolinensinainciusol”, ribatte Pappalardo cantando il brano.

Pappalardo a Belve, le critiche (e le scuse) a Giorgia Meloni

Da sempre noto per la sua estrema sincerità, Adriano Pappalardo non si nasconde nemmeno quando si toccano temi politici. La scorsa estate, durante un concerto a Passoscuro, il cantante rivolse critiche molto esplicite alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnandole con gesti volgari. In risposta, ricevette fischi e insulti dal pubblico, che abbandonò lo show, e fu perfino indagato nonostante le successive scuse.

“Perché l’ha fatto?” gli chiede Francesca Fagnani e il cantante: “Ho fatto solo un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa“, ma la giornalista incalza: “Non solo un gesto. Ha detto che prima di salire sul palco qualcuno gli ha detto ‘qua siamo tutti di sinistra’. È vero o se l’è inventato?” e Pappalardo: “Inventato no. Ho sentito qualcosa”.