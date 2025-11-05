IPA Francesca Fagnani

Prosegue l’appuntamento con Belve, il programma ormai cult condotto da Francesca Fagnani: nel secondo appuntamento, siamo rimasti ammaliati dalla sincerità di Iva Zanicchi, qualità per cui l’abbiamo sempre amata e conosciuta. Davanti alla Fagnani si sono accomodati anche Adriano Pappalardo, che ha ripercorso la sua carriera, e Irene Pivetti, con cui le scintille ci sono state davvero. Ma la belvata suprema non l’ha commessa nessuno di loro. Le nostre pagelle.

Iva Zanicchi senza freni (per fortuna). Voto: 8

Iva Zanicchi è il prototipo della belva ideale. Tagliente, sincera, fuori dagli schemi. Cade in studio, inciampando sullo scalino e dopo sul binario (il “maledetto” binario, anche se la clip viene mostrata solo durante ormai l’amato fuorionda). Più di un artista, una vera e propria icona, l’aquila di Ligonchio, che ha vinto tre volte il Festival. A Belve risponde a tono, ma non indietreggia né cede, è sul pezzo, rispolvera il famoso video, che ha ottenuto più di 2 milioni di visualizzazioni, in cui viene “ipnotizzata” dal mago a Carramba. Ammette le sue doti di attrice e conquista tutti, con qualche parolaccia di troppo che aveva promesso di non dire.

Adriano Pappalardo, dissing con Al Bano. Voto: 5

La seconda puntata di Belve è stata nel segno del dissing. Non solo tra Iva e Mina, perché anche Adriano Pappalardo menziona, durante l’intervista, una “piccola” cosa che sembra non aver digerito totalmente. Alla fine, nei fuorionda, abbiamo persino scoperto che Pappalardo è uscito dallo studio, andando nel backstage, per poi tornare e riprendere l’intervista. Ha capito il meccanismo di Belve, del resto si è detto un fan del programma, dove si possono togliere le maschere e parlare liberamente. E lo fa, svelando i guadagni stellari di Al Bano all’Isola (un milione) e i suoi (30mila euro).

Francesca Fagnani belva suprema. Voto: 10

Sì, è Francesca Fagnani la belva suprema. Abbiamo atteso fino alla fine della puntata per vedere la caduta di Iva Zanicchi nello studio, nello spezzone dei fuorionda. Pensare che sono stati persino mostrati i momenti in cui, prima di salire sul palco, gli ospiti firmano una liberatoria per il binario. “Per cui se mi rompo una gamba voi ve ne fregate?”, domanda profetica per la Zanicchi.

La Fagnani infiamma lo studio per tutto il tempo nella seconda puntata di Belve: chiede della rivalità con Mina alla Zanicchi (che finge di non ricordarsi nemmeno una sua canzone), dei tradimenti ad Adriano Pappalardo, dei problemi con la giustizia a Irene Pivetti. In gran parte è un atteggiamento “calcolato”: sa quando attaccare, quando chiedere, quando fare una pausa, quando vestire le labbra con un sorrisetto che precede proprio l’attacco della belva suprema.

Maria De Filippi e lo sketch delle analisi. Voto: 7

Per tutte le puntate di Belve, Maria De Filippi è l’ospite speciale. “Queen Mary”, amica della Fagnani, ha realizzato proprio il suo sogno: “Dovevo fare il medico”. La medicina è tra le passioni della Fagnani, che ha la possibilità di leggere le analisi di Maria: c’è un piccolo premio alla fine dello sketch, ovvero un camice da medico e un finto ricettario. Dopo aver ribaltato i ruoli nella prima puntata, ancora una volta scopriamo qualcosa di più sulla conduttrice di Belve, appassionata di medicina e… ipocondriaca.

Irene Pivetti si infastidisce. Voto: 6

Non è mai facile ripercorrere momenti drammatici della vita, e Irene Pivetti ha avuto diverse difficoltà, vivendo mille vite: politica, conduttrice televisiva, giornalista. Le domande della Fagnani sono arrivate dritte al punto, per far cadere la maschera, ma – oltre le scintille – forse per lei sarebbe stato più giusto prendere parte alla versione crime del programma. Domande scomode, risposte a metà, ma è questo il cuore di Belve: essere scomodo.